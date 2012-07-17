  1. بین الملل
۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

هشدار صریح بغداد به ترکیه درباره نقض حاکمیت عراق

هشدار صریح بغداد به ترکیه درباره نقض حاکمیت عراق

رسانه های عربی لحظاتی پیش از هشدار دولت نوری المالکی به ترکیه درباره نقض حاکمیت عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد عراق به ترکیه درباره پیامدهای نقض حریم هوایی و زمینی خود هشدار داده است.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.

خاطر نشان می شود اخیرا نوری المالکی نخست وزیر عراق بدون اشاره مستقیم به نام ترکیه هشدار داده بود نقض حاکمیت کشورش را تحمل نخواهد کرد.

کد مطلب 1652575

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