نمازخانه ها نباید به کلاس درس تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در دومین روز بیست و نهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش ضمن اشاره به رعایت حجاب و عفاف در بین دانش آموزان گفت: وقتی با مشکلی در زمینه دانش آموزان مواجه می شویم باید با آنها تماس فرد به فرد داشته و به صورت چهره به چهره جویای مشکلات شان شد.

وی به بحث سواد آموزی در کشور اشاره کرد و افزود: سودآموزی در سالهای اول مثل درخت توت بود و افراد بی سواد به راحتی جذب آن می شدند. پس از آن به مانند درخت انار است که افراد بی سواد را باید دانه دانه چید ودر نهایت مثل درخت گردو که انتخاب کردن آنها به سختی است.

قرائتی با اشاره به این موضوع که هم اکنون آمار بی سوادی در کشور مشخص است، تصریح کرد: برای با سواد کردن این افراد نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش باید همت گمارند اما در این میان مشکلاتی نظیر میزان دانش معلمان سواد آموزی و استخدام آنها مطرح است که با برپایی امتحانات مشخص شد سواد معلمان نهضت از معلمان حق التدریس شرکتی بیشتر است.

به گفته وی، مشکل دیگر بحث استخدام معلمان نهضت است که بخش عمده آن برطرف شده اما دو سه هزار نفر از این معلمان باقی مانده اند که امیدواریم با مساعدت وزیر آموزش و پرورش این مشکل برطرف شود.

قرائتی از روسای آموزش و پرورش استانهای کشور خواست که در بحث ایجاد پایه ششم ابتدایی از نمازخانه ها استفاده نکنند.

وی گفت: بهتر است مدیران اتاقهای خود را به کلاس درس اختصاص دهند و نباید از سهم نمازخانه برای جبران کمبودها استفاده کرد.