به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان ظهر روز سه شنبه در بازدید از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه تولید و عرضه محصولات کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد، اظهار داشت: دولت باید با توجه به گرانی محصولات کشاورزی اقدام به پرداخت سوبسید به تولید کنندگان در بخش کشاورزی کند.

وی اضافه کرد: دولت می تواند از این طریق قیمت محصولات کشاورزی را کاهش دهد و به بخش تولید محصولات کشاورزی نیز کمک فراوان می کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت حمایت دولت از بخش کشاورزی می توانیم به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم.

وی گفت: از تمام توان در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان دامغان باید گام برداریم تا مشکلات این بخش به حداقل برسد.

در ابتدای این دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان نیز اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی فقط در مراکز استان ها تشکیل شد و در شهرستان دامغان به عنوان اولین شهرستان در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

عباس علیان نژاد افزود: این صندوق با سرمایه اولیه 5 میلیارد و 100 میلیون ریال آورده از سوی بهره برداران و 4 میلیارد و 900 میلیون ریال کمک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاسیس و راه اندازی شد.

وی اضافه کرد: یکی از وظایف این صندوق اعطای تسهیلات کم بهره با باز پرداخت 9 ماهه به بهره برداران بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان در پایان گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان دامغان 427 نفر سهامدار دارد.