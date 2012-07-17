مجله و لوح چند رسانه ای "ندای بهشت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابرکوه گفت: محتوای مجله مطالب متنوع فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، تفریحی و مذهبی است.



وی افزود: بخشی از محتوای لوح چند رسانه ای ندای بهشت را سخنرانی، کتابخانه، مداحی، مستند، احکام، بازی، عکس، مهدویت و انتظار، طب سنتی، شهید و شهادت تشکیل می دهد.



این بسته فرهنگی که در شمارگان بالغ بر 700 نسخه انتشار یافته، در بین شرکت کنندگان اردوی "ندای بهشت" و روحانیون و تعدادی از مسئولین شهرستان توزیع شد.



برگزاری جلسه هم اندیشی طلاب و روحانیون شهرستان بافق



درآستانه ماه مبارک رمضان، جلسه هم اندیشی طلاب وروحانیون شهرستان بافق به دعوت اداره تبلیغات اسلامی و با حضور امام جمعه، فرماندار و مدیرعامل شرکت سنگ آهن برگزار شد.



امام جمعه شهرستان بافق پیرامون وظایف روحانیون نکاتی در خصوص اقامه نماز بیان کرد، سپس حجت الاسلام روحانی مسئول اداره تبلیغات اسلامی نیزبه ایراد سخنرانی پرداخت و ندافیان فرماندار بافق نیز گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در رابطه اقامه نماز در دستگاه های دولتی بیان کرد.



عسکری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نیز قول مساعدت به روحانیون درزمینه امور فرهنگی را داد.



برگزاری دوره آموزشی فرهنگ کار ویژه نیروهای جدید الاستخدام شرکت ذغالسنک طبس



به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان طبس و مرکز آموزش فنی و حرفه ای، دومین دوره آموزشی فرهنگ کار ویژه نیروهای جدید الاستخدام شرکت ذغال سنگ برگزار شد.



این دوره آموزشی که با شرکت 25 کارآموز برگزار شد، حجت الاسلام حسن آزاد، استاد دوره به تدریس مباحثی از اهداف خداوند از خلقت انسان، اخلاق کاری و انضباط اجتماعی در محیط کسب و کار پرداخت.



وی با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و توجه و عمل به آن را در ناکامی توطئه های دشمنان موثر دانست.



این دوره آموزشی است و دوره بعدی در مرداد ماه برگزار خواهد شد.