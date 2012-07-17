اسکواش بازان ایرانی سطح فنی بالایی دارند

عرفان جمشیدی در حاشیه مسابقات بین المللی اسکواش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سطح کیفی مسابقات بین المللی جام میلاد گفت: مسابقات امسال نسبت به دوره های قبل با حضور بازیکنانی که دارای رنکینگ بهتری هستند از سطح فنی خوبی برخوردار خواهد بود.

این ملی پوش اسکواش جوانان افزود: با افزایش تعداد بازیکنان خارجی و جوایز دلاری این مسابقات، سطح کیفی و فنی این جام افزوده خواهد شد.

جمشیدی که حدود شش سال عضو تیم های ملی اسکواش نوجوانان و جوانان ایران است، ادامه داد: در حال حاضر حضور «امجدخان» در راس تیم های ملی اسکواش ایران و تمرینات خوبی که از سوی او انجام می شود باعث شده که بازیکنان هم بسیار خوب تمرین کنند و از نظر فنی رشد قابل توجهی داشته باشند.

وی تاکید کرد: نیاز است بازیکنان تیم ملی ایران در مسابقات برون مرزی بیشتری شرکت کنند.

وی تصریح کرد: بازیکنان اسکواش ایران از سطح فنی خوبی برخوردارند اما تجربه مسابقاتی کمتری نسبت به بازیکنان خارجی دارند که نیاز است در مسابقات بین المللی بیشتری شرکت کنند.

مسابقات بین المللی جام اسکواش تا روز جمعه ادامه دارد.