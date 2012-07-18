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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

اخبار تبلیغات اسلامی یزد/

گفتمان دینی با موضوع حجاب و عفاف در تفت برگزار شد

گفتمان دینی با موضوع حجاب و عفاف در تفت برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز عفاف و حجاب گفتمان دینی در دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره) شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گفتمان فاطمه راغبیان استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: حجاب انسان را از هرگونه خطا و آلودگی دور نگاه می دارد و حجاب میوه عفاف است.

وی گفت: حجاب علاوه بر آثار شخصی دارای آثار اجتماعی است و اگر زنان جامعه با حجاب باشند هم مردان از نظر پاکی روح و جسم مصون و سالم می مانند و هم در اجتماع سلامت خانوادگی حفظ خواهد شد.

بر گزاری اردوی هسته فرهنگی جوان روستای اصفهک طبس

اردوی یک روزه هسته فرهنگی جوان روستای اصفهک شهرستان طبس در مناطق سیاحتی وزیارتی طبس برگزار شد.

 تعداد 25 نفر دانش آموز دختر شرکت کننده در کلاس هسته فرهنگی جوان در اردوی یک روزه شرکت کردند.

 در این اردو از مکانهای زیارتی و تفریحی مانند امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع)، باغ گلشن و مرکز آموزش فنی و حرفه ای، دبیرستان علوم و معارف صدرای شهرستان بازدید کردند.

 در این بازدیدها که مسئول اداره تبلیغات اسلامی به همراه کارشناس فرهنگی حضور داشت، حجت الاسلام آزاد به تشریح واقعه دلخراش زلزله طبس در سال 57 پرداخت که در آن حضرت امام (ره) از علما خواسته بود به کمک و یاری مردم زلزله زده طبس بشتابند.

اوقات شرعی ویژه ماه مبارک رمضان به افق ابرکوه منتشر شد

با هدف اطلاع‌ رسانی دقیق اوقات شرعی به افق ابرکوه از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان اوقات شرعی ماه رمضان ابرکوه تهیه و در سطح مساجد، ادارات و روحانیون توزیع شد.

اوقات شرعی ماه مبارک از طریق تارنمای «تبیان ابرکوه» به نشانی www.tebyan-abarkooh.ir نیز قابل دریافت است.

کد مطلب 1652596

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