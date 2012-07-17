محبوبیت فرانسوا اولاند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، بر طبق نظر سنجی موسسه LH2 که دوشنبه منتشر شده محبوبیت اولاند کاهش یافته است. 53 درصد کسانی که در این نظر سنجی شرکت داشتند اعلام کردند دید مثبتی به اولاند دارند. از این 53 درصد، 11 درصد دید بسیار مثبت و 42 درصد دید نسبتا مثبتی با او داشتند. 37 درصد شرکت کنندگان نیز دید منفی به رئیس جمهور خود دارند. 10 درصد شرکت کنندگان نیز اعلام کردند که نظری ندارند.

به گفته یکی از مسئولان موسسه LH2 علت این کاهش محبوبیت، انتظارات بسیار زیاد مردم از فرانسوا اولاند است که نگرانند رئیس جمهور نتواند راه حلی برای قدرت خرید مردم و کار پیدا کند.

او افزود:« این نگرانی ها با حذف 8000 عنوان شغلی در کارخانه پژو سیتروئن نیز افزایش یافته است.»

