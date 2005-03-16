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۲۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۵۱

در ادامه رقابتهاي سومين جشنواره دانشجويان پسر شاهد و ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور;

قهرمانان رشته تير اندازي مشخص شدند

رشته تير اندازي اين رقابتها كه با شركت 60 ورزشكار برگزار شد با قهرماني تيم گيلان در رشته تپانچه و تيم بهزيستي در رشته تفنگ بادي به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" ازمشهد اين رقابتها كه درميان 21 دانشگاه برگزارشد، دررشته تپانچه محمد مشايخيان ازگيلان مقام اول، سيد مهدي صحرائيان ازجهرم مقام دوم را به خود اختصاص داد، اسدالله سبحاني لاري ازشيرازواحمد شاكري ازمشهد مشتركا سوم شدند.
اين گزارش مي افزايد: دررشته تفنگ بادي اين رقابتها مصطفي جوكار ازبهزسيتي اول، عبدالحسين آذريان ازبوشهردوم وجلال ترشيزيان ازبهزيستي عنوان سوم را بدست آوردند. رقابتهاي فوتسال اين جشنواره درحال پيگيري مي باشد.

کد مطلب 165260

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