قهرمانان رشته تير اندازي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" ازمشهد اين رقابتها كه درميان 21 دانشگاه برگزارشد، دررشته تپانچه محمد مشايخيان ازگيلان مقام اول، سيد مهدي صحرائيان ازجهرم مقام دوم را به خود اختصاص داد، اسدالله سبحاني لاري ازشيرازواحمد شاكري ازمشهد مشتركا سوم شدند.

اين گزارش مي افزايد: دررشته تفنگ بادي اين رقابتها مصطفي جوكار ازبهزسيتي اول، عبدالحسين آذريان ازبوشهردوم وجلال ترشيزيان ازبهزيستي عنوان سوم را بدست آوردند. رقابتهاي فوتسال اين جشنواره درحال پيگيري مي باشد.