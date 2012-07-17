سازمان های مردم نهاد در همدان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قشمی ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای مرکزی سازمان های مردم نهاد استان همدان با تشریح جایگاه و وضعیت فعلی سمن ها در استان همدان گفت: سازمان های مردم نهاد استان همدان از جایگاه و موقعیت مطلوبی برخوردار نیستند.

قشمی افزود: نبود انسجام کاری و فقدان برنامه ها و سیاستهای مشخص و نداشتن ارتباطات چند سویه و کمبود اعتبار از مشکلات سازمان های مردم نهاد استان همدان است.

وی تقویت شبکه های ارتباطی، دسته بندی موضوعی به تناسب نوع فعالیتها، برگزاری جلسات منظم و مستمر شورای مرکزی، بهره گیری از نظرات و دیدگاههای دبیران تشکلها و فعالان اجتماعی و برقراری تعامل مناسب آنان با دولت را از مهمترین عوامل در بهبود و ساماندهی تشکلهای غیر دولتی استان همدان برشمرد.

نماینده سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت سازمان های مردم استان همچنین خواستار مشارکت جدی سازمان های غیر دولتی دارای مجوز در فعالیت های جمعی و گروهی شد.

وی عنوان کرد: شورای مرکزی سازمان های مردم نهاد استان همدان با بررسی وضعیت تشکلها، به هیئت نظارت سازمان های مردم نهاد استان در نوع و چگونگی سازماندهی آنان مشاوره می دهد.

کارشناس امور اجتماعی استانداری همدان در امور سازمان های مردم نهاد نیز گفت: 40 تشکل غیر دولتی در حوزه استانی از استانداری همدان مجوز گرفته اند.

علی فخاری افزود: متاسفانه تعدادی از این تشکل ها غیر فعال و تعدادی نیز نیمه فعال هستند.

وی از اعضای شورای مرکزی سازمانهای مردم نهاد استان همدان خواست سیاست احیا، تقویت و مشارکت دهی سازمانهای مردم نهاد غیر فعال، نیمه فعال و فعال را از مهمترین برنامه های خود در یک بازه زمانی مشخص قرار داده و نسبت به تشکیل اتاق فکر سمن ها برنامه ریزی کنند.