به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الا سلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در برخی محافل سیاسی از وی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آینده نام برده می شود در مصاحبه اخیر خود با روزنامه قانون نسبت به حضورش در انتخابات واکنش نشان داده است.

وی در مواجهه با پرسش مصاحبه کننده که از وی می پرسد «انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نزدیک است و از جنابعالی به عنوان یکی از کاندیداهای این دوره از انتخابات یاد می‌شود. البته شما همواره در مقابل این سؤال سکوت کرده‌اید و حتی یکبار از جمله «انشاالله به وقتش» استفاده کردید. آیا این دوره وقتش رسیده که در انتخابات شرکت کنید؟» پاسخ می دهد: «بنده هیچگاه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نفی نکرده‌ام ولی به وقتش اعلام خواهم کرد و الآن وقتش نرسیده است.»

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبی بر اینکه، از آنجایی که عضو جامعه روحانیت مبارز هستید ممکن است از طرف این جامعه کاندیدا شوید؟ تاکنون در این راستا از سوی جامعه روحانیت بحثی مطرح شده است؟ گفت: تاکنون صحبت رسمی صورت نگرفته است.

