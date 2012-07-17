تعیین رئیس کابینه جدید مصر/ یک اقتصاددان نخست وزیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اخبار مصر گزارش داد: اخبار موثق حاکی است که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، هشام رامز را مامور تشکیل کابینه کرده است و این موضوع پنجشنبه آینده به طور رسمی اعلام خواهد شد.

نام کامل وی "هشام رامز عبدالحافظ" معاون رئیس شورای اداری و عضو علی البدل بانک تجاری بین المللی است، وی پیش از انقلاب مصر، معاون رئیس بانک مرکزی بود که دو ماه پیش از انقلاب، استعفا کرد.

رامز در 21 آوریل 2012، سمت ریاست شورای اداری بانک عربی بین المللی را به عنوان عضو غیراجرایی به نمایندگی از مصر به جای عاطف عبید نخست وزیر اسبق این کشور به عهده گرفت.

