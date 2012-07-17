به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد قاسمی ظهر دوشنبه در چهارمین هم اندیشی مرکزرشد علوم انسانی در پارک علم وفناوری قم، با اشاره به اینکه جامعه اسلامی دچار مشکلات اخلاقی زیادی است، گفت: علوم انسانی یک علم تربیت کننده و تهذیب گر است که اگر بتوان این مزیت های بی شمار را کاربردی و پیاده سازی کرد، بسیاری از آسیب های اجتماعی از جامعه رخت بر می بندد.



هر اختراعی ارزش سرمایه گذاری ندارد



وی رسالت و اهمیت مرکز رشد علوم انسانی را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرد و گفت: مرکز رشد علوم انسانی به دلیل اینکه وصل به دریای عظیم حوزه علمیه است، می تواند منشا خیر و خدمات باشد و باید به این مرکز استفاده وافری از مزایای بی شمار آن کند.



مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه ثبت هر ایده و اختراع نشانه ارزش آن نیست گفت: ایده و اختراع زمانی ارزش و اعتبار پیدا می کند که کاربردی شده و مردم از مزایای آن استفاده کنند.



قاسمی با بیان اینکه دانشمند بزرگی مانند ادیسون ایده‌های بسیاری داشت اما تنها دو ایده او کاربردی و قابل استفاده شد، گفت: تنها به کسی می‌توانیم نخبه و یا مخترع واقعی بگوییم که حاصل ایده و اختراعش به جامعه تزریق شود.



وی افزود: البته در دنیا یک رسمی وجود دارد مبنی براینکه باید به «سئوالات احمقانه» توجه کرد شاید دنبال آن یک تکنولوژی تحول آفرین وجود داشته باشد.



مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه طبق قوانین مسئولان مرتبط نباید در ثبت و پذیرش ایده‌های مختلف کوتاهی کنند، گفت: باید یک فرایندی وجود داشته باشد که ازهمان ابتدا ارایه دهند ایده را توجیه کند که حاصل فکرش قابلیت سرمایه گذاری زمانی و ریالی دارد یا نه؟



تاکید بر تشکیل فن بازار در مرکز رشد علوم انسانی



وی با ابراز تاسف از اینکه برخی از مخترعان به دلیل کم اطلاعی و عدم توجیه، وقت و سرمایه خود و دولت را هدر می دهند، گفت: مرکز رشد باید تشکیل فن بازار که رابط میان مخترعان و صنعتگران هستند را جدی گرفته و پی گیری کند.



قاسمی با بیان اینکه باید میان نیازهای واقعی جامعه، تولید کنندگان نیازها و ایده های مخترعان ونوآوران رابطه منطقی ایجاد کرد، گفت: متاسفانه در حال حاضر نه تولید کننده دنبال یک ایده‌ای است که نیازهای جامعه را برطرف می‌کند است و نه مخترع دغدغه رفع نیازهای جامعه را دارد و صرفا تراوش های فکری خود را دنبال می کند.



باید مزایای حسن اخلاق را در زندگی مردم جاری کنیم



این مدیر ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استقبال از برگزاری جشنواره کاربردی سازی یافته های علوم انسانی توسط پارک علم و فناوری قم گفت: باید راهکارهای ملموس و عملی برای رشد و ترویج محاسن اخلاقی و رفتاری جامعه ایجاد کرد که به نظر می رسد با پتانسیلی که مرکز رشد علوم انسانی دارد می تواند بخش مهمی از این رسالت مهم را با محوریت و کمک حوزه علمیه قم به سرانجام برساند.



قاسمی با تاکید براینکه آمارهای آسیب های اخلاقی و اجتماعی در جامعه نگران کننده است، اظهار داشت: پیشنهاد می کنم جشنواره کاربردی سازی یافته های علوم انسانی را با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار کنید.



وی با اشاره به اینکه باید دبیر جشنواره رئیس پارک علم و فناوری قم باشد، ادامه داد: استفاده از تجربیات پارک علم و فناوری یزد که برگزار کننده جشنواره ایده های برتر بوده یک فرصت مغتنم است.



مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره دوباره به اینکه مرکز رشد علوم انسانی باید برای ایجاد ارتباط میان صاحب ایده و بازار از فن بازار استفاده و آن را اجرا کند، گفت: در این مورد لازم است از تجربیات پارک پردیس تهران و پارک علم و فناوری گیلان استفاده کامل شود.



قم در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان پیشتاز است



قاسمی با بیان این مطلب که قم استعدادهای مهمی در زمینه رشته های علوم انسانی دارد، گفت: پارک علم و فناوری قم با توجه به حضور حوزه علمیه و تاکید و علاقه مقام معظم رهبری به اصلاح و ارتقای علوم انسانی کنونی باید بتواند این علوم را به صورت کارشناسی شده شناسایی و کاربردی کند.



وی با اشاره به اینکه قم در زمینه ادبیات کودکان در کشور پیشتاز است، افزود: حضور فعال در عرصه انیمیشن سازی و بازی‌های رایانه‌ای قابل تقدیر و حمایت است.



روحانیت وارد شبکه تبلیغ جذب ایده های نو علوم انسانی شود



مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی و سیاست گذاری جشنواره کاربردی سازی یافته های علوم انسانی درست و دقیق باشد، گفت: ضروری است بخشی از شبکه تبلیغاتی این جشنواره بر عهده روحانیت بویژه ائمه جماعات بگذارید که زبان گویا و بیان تاثیرگذار آنها می‌تواند در معرفی گسترده و درست این جشنواره موثر باشد.

