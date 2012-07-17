لزوم برخورد قاطع با متجاوزان عرصه های طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات منابع طبیعی استان از کارشناسان منابع طبیعی تقاضا نمودند جهت اصلاح قوانین موجود در عرصه‌های منابع طبیعی، نقطه نظرات خود را بیان کنند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بر لزوم برنامه‌محوری کلیه دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: توسعه فضای سبز و اقتصادی نمودن عرصه‌های منابع طبیعی با توجه به اصل هزینه فایده امری ضروری است.

حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی گلستان، به معرفی سیمای منابع طبیعی استان و مسائل و مشکلات موجود آن پرداخت و در جهت رفع آنها پیشنهاداتی را ارائه کرد.

وی از نماینده مردم در مجلس در ارتباط با مجموعه طرح‌های منابع طبیعی خصوصاً درحمایت مالی از طرح اطفاء حریق در کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضای پیگیری و مساعدت شد.

بازدید از مسابقات علمی تخصصی دبیران ورزش کشور در گرگان

معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرروش گلستان با حضور در سالن شهدای شرکت گاز وسالن ورزشی امام خمینی (ره) از نزیک از روند تدریس معلمان تربیت بدنی بازید کرد.

به گزارش مهر، محمد بهشتی گفت: با عنایت به رویکرد جدید متولیان تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین به امر ورزش برگزاری این دوره از جشنواره ها از نشاط وشادابی بیشتری برخودار است.



معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش از تعامل بسیار خوب هیئت های ورزشی به ویژه بسکتبال و رئیس انجمن بسکتبال استان در این جشنواره تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود با توجه به دید مثبت مسئولان استانی به ویژه متولیان امر ورزش به آموزش و پرورش شاهد بالندگی نوجوانان و جوانان در امر ورزش خواهیم بود.

محورهای سومین جشنواره رضوی پیامک ادبی



محورهای سومین جشنواره رضوی پیامک ادبی در استان گلستان اعلام شد.



به گزارش مهر، تک بیت ها و جملات ادبی با موضوع حال و هوای عرفانی بارگاه و صحن و سرای امام رضا(ع)- تمثیل، رویاپردازی ها و صور خیال و سایر آرایه های ادبی در شعر و ظنر و زندگینامه، سفرتاریخی امام رضا(ع) به ایران، جملات کوتاه با الهام از روایات و احادیث مرتبط با امام رضا(ع) با ذکر منبع روایات از محورهای این جشنواره است.



گفتنی است از پیامک های دریافتی که حائز شرایط مندرج در فراخوان می باشد، پس از بررسی هیئت داوران، تقدیر خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در جشنواره، می توانند پیامک های خود را تا پایان شهریور ماه به شماره 100030171 ارسال نمایند.



انتخاب دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای راه و شهرسازی گلستان



نایب رییس و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان طی جلسه ای با حضور اعضای این شورا مشخص شدند.

به گزارش مهر، در این جلسه،محسن‌یازرلو مدیر روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و حمیدرضا‌فرمی مدیر روابط عمومی راه آهن شمال به ترتیب به عنوان نایب رییس و دبیر این شورا معرفی شدند.

نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی در استان گلستان با هدف هم اندیشی و افزایش سطح تعامل میان این شورا برگزار شد.

اطلاع رسانی اخبار مربوط به پروژه های عمرانی این بخش ها بویژه پروژه های مهر ماندگار، ارتباط با رسانه ها، فعالیت های انتشاراتی، راه اندازی نشریه الکترونیکی، برگزاری دوره های آموزشی، همایش های تخصصی برای پیشبرد اهداف وزارت متبوع و مسابقات ورزشی از مباحثی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

پیش از این طی حکم صادره از سوی آقای سیدقاسم بی نیاز مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی آقای حمیدرضا خراسانی مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به سمت ریاست شورای هماهنگی روابط عمومی های راه و شهرسازی استان انتصاب گردیده بود.



جلسه ستاد ساماندهی جوانان گرگان



اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان گرگان به ریاست فرماندار شهرستان گرگان برگزار شد.



به گزارش مهر، جعفر گرزین فرماندار گرگان در این جلسه، وظیفه خطیر رسیدگی به امور جوانان را به کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان یادآوری کرد و این موضوع را از اولویت های روسای ادارت شهرستان برشمرد.

طهماسبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان و دبیر ستاد به تشریح برنامه های اوقات فراغت و هفته جوان پرداخت.

بازدید از مرکز مشاوره هیرکانیای گرگان



سرپرست امور جوانان گلستان به همراه همکاران از مرکز مشاوره و روانشناختی هیرکانیای گرگان بازدید بعمل آورد.

طی این بازدید شیوه فعالیت مرکز ، آمار مراجعین مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.



باقری مدیر مرکز هیرکانیای گرگان به بیان مشکلات پیش روی جوانان ، زوج های جوان و خانواده ها اشاره و خواستار حمایت مسؤلان از مراکز مشاوره شد.



رحیمیان سرپرست امور جوانان گلستان نیز آمادگی خود را در حمایت از مراکز و طرحهای مشاوره ای اعلام و افزود: با پیگیری بیشتر نسبت به هزینه مجوز فعالیت مراکز اقدام خواهد شد.