سخت ترین شرایط در سال تولید ملی برای تولید کننده فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید رضا فولادگر ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار هفتمین نمایشگاه بینالمللی فولاد، متالورژی، ریخته گری، صنایع و معادن وابسته با بیان اینکه کشور ایران در زمینه علم و فناوری در سطح اول منطقه قرار دارد اما در بعد اقتصادی از دیگر کشورها عقب است، اظهار داشت: مشکل اینجاست که به جای آمایش سرزمین، آمایش صنعت را مد نظر قرار دادیم و به همین دلیل هم اکنون هشت طرح فولادی کشور، طرحهایی غیر اقتصادی بوده و اکنون به مشکل برخورد کرده، به گونهای که در حال حاضر چندین مورد از این طرحها متوقف شده و یا نیمه فعال است.
وی افزود: تجاریسازی محصولات دانش بنیان هم اکنون از موضوعات مهم کشور است بنابراین فعالان بخش خصوصی باید این موضوع را با توجه به ظرفیتهای گسترده بودجه سال جاری مطالبه کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح جامع فولاد کشور با نقطه بحرانی به نام مواد اولیه، معادن و سنگ آهن روبروست و علت اصلی این امر آن است که دولت علی رغم ابلاغ سیاستهای اصل 44، خود در صدد رسیدگی به این مسایل بوده و بدیهی است در صورت ادامه این مسیر هرگز به اهداف جامع فولاد کشور نخواهیم رسید.
وی تاکید کرد: 70 تا 60 واحد فولادی کشور میخواهند سالانه 20 میلیون تن فولاد تولید کنند که این غیراقتصادیترین روش بوده و اقتصاد کشور در این بخش نیز باید به سمت ایجاد کنسیرسیومها و ادغام واحدهای خصوصی خُرد پیش رود.
فولادگر وجود برخی نگرانیها از کمبود فناوری و تکنولوژی در این صنعت را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: کشور باید با توسعه واحدهای تحقیق و توسعه به خودکفایی فناوری دست یابد نه این که تنها به خودکفایی تولید فکر کند.
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