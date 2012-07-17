تسریع در تعریض محور بروجرد - اشترینان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر ظهر سه شنبه در کارگروه ترافیک در محل فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: متاسفانه هرچند وقت یکبار در جاده اشترینان شاهد وقوع تصادف و کشته شدن برخی از هموطنان هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تعریض این محور ادامه داد: اگر بتوانیم با برنامه هایی که در اختیار داریم ضررهای مالی و جانی را در این محور کاهش دهیم گام مثبتی را در این زمینه برداشته ایم.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد همچنین بر ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز محورهای بروجرد تاکید کرد و افزود: امروزه در دنیا با استفاده از تکنولوژی و فرایند کنترل و بررسی مشکلات توانسته اند از اتلاف منابع جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس انتظار می رود که با استفاده از امکاناتی که در خارج و داخل شهر قرار داده ایم ارگانهای مربوطه به اصلاح موانع موجود در نقاط حادثه خیز بپردازند.

یعقوبی فر با اشاره به طرح ترافیک بروجرد نیز ادامه داد: مطالعات مشاور طرح ترافیک باید پیگیری شود و طرح ناتمام ترافیک در صورت امکان اجرایی شود و حتما در این زمینه همکاریهای لازم صورت گیرد.

یعقوبی فر در ادامه سخنان خود بر ضرورت ساماندهی وانت بارهای مزاحم سطح شهر تاکید کرد و یادآور شد: همچنین باید سرعت گیرهای موجود در سطح شهر نیز یکسان سازی شود تا از تصادفات جلوگیری شود.