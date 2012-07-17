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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

در زنجان/

راه‌اندازی مرکز فروش کالا برای عرضه محصولات ارزان، در کنترل بازار تاثیرگذار است

راه‌اندازی مرکز فروش کالا برای عرضه محصولات ارزان، در کنترل بازار تاثیرگذار است

زنجان-خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: راه‌اندازی چند مرکز فروش کالا برای عرضه محصولات با قیمت‌های پایین در کنترل بازار استان زنجان بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر  سه شنبه در جلسه تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که در تقسیم وظایف برای کنترل بازار دچار اشتباه در اعتمادها شده‌ایم که در این موضوع باید تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: اعلام آمادگی می‌کنیم که با متقاضیان راه‌اندازی این مراکز همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

احمدی ادامه داد: افزایش نامعقول قیمت‌ها نشان می‌دهد که در گوشه‌ای از کار مشکل وجود دارد و موارد باید به دقت بررسی شود.
 
وی افزود: در کنترل بازار و قیمت‌ها می‌توان دخالت موثرتری داشت و شرایط را کنترل کرد و معتقدیم باید این کار انجام شود.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان افزود: همه مسئولان و بخش‌ها برای کنترل بازار باید درگیر کار شوند. باید اذعان کرد که امروز در مواجه با جنگ اقتصادی دشمنان این مرز و بوم قرار داریم. هرچند که این‌ دشمنی ها تاثیر چندانی در روند کار کشور ایجاد نکرده است.
کد مطلب 1652646

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