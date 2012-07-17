به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در جلسه تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: متاسفانه در برخی موارد مشاهده میکنیم که در تقسیم وظایف برای کنترل بازار دچار اشتباه در اعتمادها شدهایم که در این موضوع باید تجدید نظر شود.
وی ادامه داد: اعلام آمادگی میکنیم که با متقاضیان راهاندازی این مراکز همکاریهای لازم را داشته باشیم.
احمدی ادامه داد: افزایش نامعقول قیمتها نشان میدهد که در گوشهای از کار مشکل وجود دارد و موارد باید به دقت بررسی شود.وی افزود: در کنترل بازار و قیمتها میتوان دخالت موثرتری داشت و شرایط را کنترل کرد و معتقدیم باید این کار انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان افزود: همه مسئولان و بخشها برای کنترل بازار باید درگیر کار شوند. باید اذعان کرد که امروز در مواجه با جنگ اقتصادی دشمنان این مرز و بوم قرار داریم. هرچند که این دشمنی ها تاثیر چندانی در روند کار کشور ایجاد نکرده است.
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