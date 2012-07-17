ثبت 105 میلیمتر بارش در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کاروان بزرگ زکات گلستان در شهرستان کلاله راه اندازی شد.

حسین میری رئیس کمیته امداد کلاله در گفتگو با خبرنگار مهر این کاروان نسبت به سال قبل منحصر بفرد است و علاوه بر محصولاتی غیر از گندم وجو از سبد کالا، هندوانه، گوسفند و احشام نیز کاروان زکات تدارک دیده شده است.



وی اظهار داشت: سال گذشته یک میلیارد و 174 میلیون تومان زکات از سطح شهرستان جمع آوری شد که صرف امور محرومان شد.



وی عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال این میزان به 20 میلیارد تومان افزایش یابد و تاکنون 600 میلوین تومان زکات نقفدی و غیرنقدی جمع آوری شد.



ثبت 105 میلی متر بارش در گرگان

فرماندار گرگان گفت :بارش باران در طی چند دهه اخیر بی سابقه بوده است میزان بارندگی در گرگان 105 میلی متر از ساعت 23 الی 2و نیم صبح بوده است.



جعفر گرزین افزود: cngها و مراکز صنعتی اراضی مزروعی و گردشگری معابر شهری اماکن روستایی خسارت وارد شده است.



گرزین ادامه داد: 12 نفر مجروح و آسیب دیدند که بصورت سرپایی مداوا شدند تلفات جانی انسانی و حیوانی نداشتیم ، 12 خودرو بالای 75 درصد آسیب دیده است.



وی بیان داشت : 85 نفر شهروندان توسط هلال احمر از آب نجات داده شده و به سالن هلال احمر انتقال داده شدند.



فرماندار اضافه کرد: 15 روستا قرق ، جهان اباد ، حسین اباد ملک ، حسن اباد جلین ، آلوکلاته ، اسلام اباد ، زنگیان ، نوده شریف ، مامایی ، کریم اباد ، اجابن ، مریم اباد دچار آب گرفتگی و خسارت شدند همچنین آب روستای هاشم اباد آلوده شده و از طریق تانکر تأمین آب می شود.



وی افزود: در بعضی از نقاط شهر و روستا برق قطع شده و بلافاصله مرمت شد سیستم ایرانسل آسیب دیده که در دست تعمیر است.



گرزین اذعان داشت: روستاهای بالا دست خسارت ندیدند و برابر گزارش هوا شناسی این وضعیت تا 5 شنبه ادامه خواهد داشت.



بازگشایی محور آزادشهر به مینودشت

محور پر تردد آزادشهر به مینودشت در استان گلستان که از ساعت 22:30 شب گذشته مسدود شده بود بازگشایی شد.

به گزارش مهر، بارش شدید باران که از عصر روز گذشته در تمامی محورهای استان گلستان آغاز شده بود ساعت 2 بامداد سه شنبه پایان یافت.



بر اساس این گزارش بارش باران به حدی بود که موجب آب گرفتگی معابر در سطح شهرها و جاده‌ها شده بود که برابر تصمیمات انجام شده و جهت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی محور پرتردد آزادشهر به مینودشت از ساعت 22:30 شب گذشته مسدود شد.



طرح عملیاتی مبارزه با سرقت در بندرگز

جانشین فرمانده انتظامی بندرگز استان گلستان از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت اماکن خصوصی طی 48 ساعت گذشته در سطح شهرستان خبر داد.



سرهنگ عباس حیدری، هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیتی و ناامن کردن محیط برای سارقان عنوان کرد و گفت: در اجرای این طرح سارق حرفه ای منازل مسکونی در سطح شهرستان دستگیر و به 9 فقره سرقت اعتراف کرد.



وی گفت: مأموران پلیس آگاهی نیز در اجرای این طرح موفق به دستگیری دو سارق وسائل داخل خودرو شدند.



این مقام انتظامی ادامه داد: سارقان در تحقیقات تخصصی بعمل آمد تاکنون به سه فقره سرقت اعتراف کردند.



سرهنگ حیدری همچنین گفت: طرح بازدید از پارکینگهای سطح شهرستان از دیگر اقدامات کارکنان انتظامی در اجرای این طرح بود که در بازدید، تعداد سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.



جانشین فرماندهی انتظامی بندرگز با اشاره به پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با تلاش مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر در این عملیات 3 نفر از عوامل تهیه و توزیع موادمخدر دستگیر و مقادیری موادمخدر از متهمان کشف شد.



وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص محل های تهیه و توزیع موادمخدر، محل های وقوع سرقت و دیگر موضوعات مشکوک وضد امنیتی را به پلیس 110 گزارش کنند.

بهره برداری از اولین کارخانه بسته بندی پای مرغ فرآوری شده در استان



اولین واحد تولید و بسته بندی پای مرغ فرآوری شده در شهرستان بندر ترکمن به بهره برداری رسید.



اولین واحد تولیدی توسط شرکت تولیدی فرآورده های دریایی کیانیان شمال باظرفیت تولید دو هزار تن درسال ، با سرمایه گذاری چهار میلیارد و 713 میلیون ریال واشتغال 20 نفردر شهرستان ترکمن –روستای قره سو به بهره برداری رسید ه است.