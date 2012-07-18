اسامی مراکز مجاز برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسات آموزش عالی آزاد ابن یمین، امین، جهش، چاووش، خردمند، علوم و فنون پارسیان، فناور، فاضل، اندیشه نوین پژوهش، پورسینا، خلاقان جوان، فرهنگ متین، گفتگو، ماد، نیک اندیش، نیایش، متین، بهروش، پردیس معمار، خوارزمی، دانشمند، راه آینده، متانت، مدرسان شریف، زبدگان، عطارد، نسل فردا، نوآوران عصر دانش، بامداد دانش، مدیریت و فناوری امیرکبیر، مهرگان، مهندسان، نور، نیک اندیش و هادی موسسات مجاز برگزاری دوره های آمادگی فراگیر هستند.

به گزارش مهر، امور اجرایی برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور توسط موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم به دانشگاه جامع علمی کاربردی تفویض اختیار شده است.