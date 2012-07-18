  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۶

توسط دانشگاه علمی کاربردی؛

اسامی مراکز مجاز برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر اعلام شد

اسامی مراکز مجاز برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر اعلام شد

دانشگاه جامع علمی کاربردی که از سوی وزارت علوم مجوز برگزاری دوره های فراگیر پیام نور را بر عهده گرفته است، اسامی مراکز مجاز برگزاری این دوره ها را در کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسات آموزش عالی آزاد ابن یمین، امین، جهش، چاووش، خردمند، علوم و فنون پارسیان، فناور، فاضل، اندیشه نوین پژوهش، پورسینا، خلاقان جوان، فرهنگ متین، گفتگو، ماد، نیک اندیش، نیایش، متین، بهروش، پردیس معمار، خوارزمی، دانشمند، راه آینده، متانت، مدرسان شریف، زبدگان، عطارد، نسل فردا، نوآوران عصر دانش، بامداد دانش، مدیریت و فناوری امیرکبیر، مهرگان، مهندسان، نور، نیک اندیش و هادی موسسات مجاز برگزاری دوره های آمادگی فراگیر هستند.

به گزارش مهر، امور اجرایی برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور توسط موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم به دانشگاه جامع علمی کاربردی تفویض اختیار شده است.

کد مطلب 1652662

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