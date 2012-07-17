به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعدازظهر سه شنبه در پاسخ به دغدغههای سید حسن حسینی عضو شورای اسلامی استان در مورد بحرانی بودن وضعیت کشاورزی و دامپروری در استان اظهار داشت: این اشکال وارد است که برنامه ریزی در امور کشاورزی و دامپروری می بایستی به موقع انجام میشد.
وی ادامه داد: در مورد گندم هم اشکالاتی وجود دارد و جهاد کشاوزی اعلام میکند که 13 میلیون تن گندم تولید می شود ولی معلوم نیست این گندمها کجا میرود.
نماینده مردم قم در خانه ملت، به تلاش مجلس برای گره گشایی از وضعیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی به ویژه مشکلات کشاورزان و دامداران وقت میگذارد.
در ابتدای این دیدار سید حسن حسینی، عضو شورای اسلامی استان قم وضعیت کشاورزی و دامپروری در قم را بحرانی دانست و تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند کشاورزان و دامداران هیچ گونه رغبتی برای فعالیت نخواهند داشت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چرخه اقتصادی کشور باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و این بیتوجهی خسارتهای سنگینی به آینده میزند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعدازظهر سه شنبه در پاسخ به دغدغههای سید حسن حسینی عضو شورای اسلامی استان در مورد بحرانی بودن وضعیت کشاورزی و دامپروری در استان اظهار داشت: این اشکال وارد است که برنامه ریزی در امور کشاورزی و دامپروری می بایستی به موقع انجام میشد.
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