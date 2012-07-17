کمیته امداد یادگار امام راحل/ دوره مشاوره گروهی دانشجویان در چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته امداد از اندیشه و یادگار امام راحل بوده و ما با احترام خاصی به این نهاد مقدس می نگریم و برخود وظیفه می دانیم که به عنوان یک مدد کار با این نهاد همکاری کنیم.



وی با اشاره به خدمات این نهاد افزود: عملکرد خوب کمیته امداد در جامعه برای همه مردم اثبات شده و خدمت در این مجموعه یک کار بسیار زیبایی بوده که بعنوان سرباز امام، ولایت و خادمین به مستنمندان جامعه خدمات می دهند.



حسینی با اشاره به توانمندسازی خانوادها گفت: باید با استفاده از فرصتها و ظرفیتهای موجود خانواده های نیازمند را خودکفا تا از چرخه فقر و وابستگی به نهاد های حمایتی کاسته شود و هر زمان هم لازم باشد ما نیز به عنوان نمایندگان مردم گامهایی خواهیم برداشت تا این امر تحقق یابد.



ابراهیم باغبانی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اظهار داشت: سالانه 600 نفر از دانشجویان تحت حمایت این نهاد فارغ التحصیل می شوند و تاکنون بیش از پنج هزار نفر فارغ التحصیل در مقاطع عالی تحصیلاتی داشته اند.

کلاس مشاوره گروهی دانشجویان در چالوس



یکدوره کلاس مشاوره گروهی با حضور دانشجویان تحت حمایت عضو کانون دانشجویی برگزار شد.



در این دوره که با حضور 14نفر از خواهران دانشجو در تله کابین نمک آبرود برگزار شد، موضوعاتی همچون ملاکهای انتخاب همسر، افزایش امید به زندگی ،مثبت اندیشی و مهارتهای حل مساله توسط مشاور تدریس شد.



دوره آموزشی همسران جوان

نخستین دوره آموزشی کلاس همسران جوان در سالجاری با حضور 80 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ساری به طور همزمان درشهرهای ساری و کیاسر برگزار شد.



در این دوره آموزشی ، نوعروسان تحت حمایت در چهار روز از کلاسهای احکام، فرهنگی اجتماعی، اعتقادی، بهداشت روان و بهداشت فردی تحت نظر مربیان مجرب از مرکز بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی آموزش دیده و گواهی آموزش دریافت کردند.



