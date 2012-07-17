یک میلیارد و 500 میلیون تومان از محل مطالبات شهرداری زنجان دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله ملایی‌یگانه ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان، با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری زنجان 146 میلیارد است افزود: با تحقق این بودجه مصوب، قطعاً شهروندان از خدمات شهرداری و 12 سازمان تابعه به بهترین وجه ممکن بهره‎مند خواهند شد.



وی ادامه داد: با پیگیری جدی در راستای تصویب طرح ترافیکی شهر زنجان طی 3 ماه آینده نتایج این مطالعات قطعی خواهد شد و در این طرح اجرای تقاطع غیرهمسطح، نصب چراغ‎های هوشمند ترافیکی، مسیریابی برای روان‎تر شدن حمل و نقل عمومی از مباحث عمده در این طرح است.

سرپرست شهرداری زنجان با اشاره به طرح‎های عمده در دست اجرای شهرداری زنجان گفت: ساخت و ساز و طراحی سیمای شهری در محور دلجویی و تسویه کامل با مالکان سابق این محدوده، تحقق افزایش 20 هکتاری فضای سبز تا پایان سال‌جاری که تاکنون 5 هکتار آن محقق شده و 5 هکتار نیز در دست اجرا است.

ملایی‌یگانه با تأکید بر لزوم بهسازی روکش آسفالت معابر شهری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 40 هزار تن آسفالت در زنجان توزیع شده است که این آمار در کل سال گذشته 56 هزار تن بوده است که با توجه به آمار موجود سال‌جاری تاکنون باید بودجه آسفالت تا 3 برابر افزایش یابد.

