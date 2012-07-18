غبارروبی 51 مسجد فریدونکنار/برگزاری همایش عفاف و حجاب مبلغات سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه آخر ماه شعبان دهه بهداشت و غبار روبی مساجد، 51 مسجد فریدونکنارغبار روبی و عطر افشانی شد.

حجت الاسلام سید محمود جلالی امام جمعه فریدونکنار گفت: یکی از مهمترین علائم ایمان نظافت بوده و نظافت جزئی از ایمان محسوب می شود که باید در مراحل زندگی فردی خصوصا نسبت به خانه خدا محقق شود.



وی افزود: اگر قرار باشد پیامبر خدا موظف به نظافت خانه خدا باشد پس وظیفه ما بیشتر و مضاعف بوده و با نامگذاری دهه آخر شعبان به نام دهه بهداشت و نکوداشت مساجد مومنان و هیئت امنا مساجد نسبت به این امر خداپسندانه اقدام می کنند.

همایش رهروان ولایت در نکا



به همت اداره تبلیغات اسلامی نکا، همایش رهروان ولایت با حضور مبلغان، هیئت امنا و مذهبی و فرماندهان پایگاه مقاومت مساجد و مسئولان شهرستان در مسجد مهدیه نکا برگزار شد.

در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در دهه نکوداشت مساجد همایش رهروان ولایت با دعوت از مبلغین ،هیئت امنا و مذهبی و فرماندهان پایگاه مقاومت مساجد و با هدف تبیین برنامه ها و فعالیتها در این ماه الهی برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام الیاسی رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا مطالبی را پیرامون اهمیت تبلیغ و اطلاع رسانی در این ماه بزرگ الهی و همچنین مسئولیت سنگین مبلغان و ائمه جماعات و حتی هیئت امنا مساجد در جهت رشد و تعالی و جذب جوانان اشاره و خواستار تلاش مضاعف دستاندرکاران برنامه های ماه رمضان در کلیه مساجد شد.

سلسله



برگزاری مجموعه بحثهای اخلاق اسلامی از نگاه انبیا و ائمه معصومین

حجت الاسلام حسین زارع، معاون اداره تبلیغات اسلامی ساری از برگزاری سلسله بحثهای اخلاق اسلامی از نگاه انبیا و ائمه معصومین در میاندورود خبر داد.



حجت الاسلام حسین زارع معاون اداره تبلیغات اسلامی ساری گفت: با هدف ترویج و اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه، سلسله بحثهای اخلاق اسلامی از نگاه انبیا و ائمه معصومان در میاندورود برگزار شد.



وی افزود: با حضور بیش از 65 نفر از نمازگزاران سلسله بحثهای اخلاق اسلامی از نگاه انبیاء و ائمه معصومین با سخنرانی حجت الاسلام رسولی امام جمعه شهر سورک طی روزهای یکشنبه هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب الزمان سورک برگزار می شود.



همایش مبلغات سنتی با موضوع عفاف و حجاب در ساری

خدیجه علیزاده، مسئول واحد خواهران اداره تبلیغات اسلامی ساری از برگزاری همایش مبلغات سنتی با موضوع عفاف و حجاب در ساری خبر داد.

وی گفت: به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب و با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه، همایش مبلغات سنتی در ساری برگزار شد.



وی افزود: در این همایش که 70نفر از خواهران مبلغه و هیئتی حضور داشتند سرکار دهقان یکی از مبلغات حوزه علمیه خواهران ساری در سخنانی پیرامون عفاف گفت: حجاب از اصلی ترین و ضروری ترین اصول اسلامی است که رعایت آن می تواند جامعه را به سر منزل مقصود و سعادت رهنمون کند.



سعادت دنیا و آخرت در گرو ارتباط با خداست

حجت الاسلام ناصر شکریان، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در جلسه مسئولان کانون قرآن ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی مازندران گفت: سعادت دنیا و آخرت در گرو ارتباط با خدا است



وی افزود: شرط سفر به خانه خدا به فرموده پیامبر اکرم (ص) حسن خلق است و در ماه مبارک رمضان هم پیامبر (ص) نامه رسان و دعوت کننده است و این هم یکی از شروط ورود به این ماه مبارک استکه انسان باید به آن توجه کند.



شکریان افزود: هر مهمانی، آداب و شرایطی دارد که انسان برای ورود و هنگام حضور باید آنها را رعایت کند تا در نگاه میزبان جلوه نمایی کند و برای ورود به ماه مبارک رمضان نیز انسان باید آداب ورود به این مهمانی بزرگ الهی را رعایت کند تا برکات و فیوضات این ماه را بهتر درک کند.