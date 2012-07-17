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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

دست اندرکاران اعتکاف در ورامین تجلیل شدند

دست اندرکاران اعتکاف در ورامین تجلیل شدند

ورامین - خبرگزاری مهر: دست اندرکاران اعتکاف در شهرستان ورامین تجلیل شده و از آنها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر سه شنبه در سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، حجت الاسلام جعفر محسن زاده امام جمعه خیر آباد، مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان و جمع کثیری از دست اندرکاران مراسم معنوی اعتکاف حضور داشتند.

در این مراسم از دست اندرکاران اعتکاف با لوح تقدیر و هدایایی از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تجلیل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران طی سخنان کوتاهی در این مراسم، گفت: حضور جوانان در مراسم معنوی اعتکاف ارزشمند است و باید از آنان قدردانی شود که در وانفسای فسق و فجور، به اعتکاف روی آورده اند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: استقبال جوانان از این مراسم فوق العاده بوده است، چراکه بیش از 60 درصد شرکت کنندگان در این مراسم را جوانان تشکیل می دادند و این یک فرصت مغتنم برای تهذیب نفس جوانان محسوب می شود.

باید برای جوانان برنامه ریزی کرد و آنها را به سوی معنویات سوق داد

وی تأکید کرد: باید برای جوانان برنامه ریزی کرد، آنها را به سوی معنویات سوق داد و محیطی را فراهم آورد که بتوان حداکثر استفاده را از آن برد، جوانها امانتهای الهی و آینده سازان کشور هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین نیز در ادامه مراسم طی سخنانی به ارائه گزارش از مراسم اعتکاف در مساجد شهرستان پرداخت و گفت: بیش از پنج هزار نفر در این مراسم شرکت داشتند که با توجه به مصادف شدن این ایام با تعطیلات و نیز ایام سالگرد ارتحال امام(ره) تعداد قابل قبولی محسوب می شود.

حجت الاسلام رضا غلامی افزود: 49 مسجد در شهرستانهای ورامین و پیشوا پذیرای معتکفان بودند و در این دوره با برنامه ریزی های گوناگون سعی شد به سوی کیفی تر کردن اعتکاف گام برداشته شود که بحمدالله با همکاری دست اندرکاران موفقیتهایی نیز حاصل شد.

کد مطلب 1652680

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