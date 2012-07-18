مشکلات گوارشی و عصبی از عوارض استفاده از ظروف یکبارمصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم رنجبر افزود: آبهای آشامیدنی پس از شش ماه نگهداری در بطری های یکبارمصرف آلوده می شوند و لازم است خانواده ها از استفاده مکرر این ظروف برای نگهداری آب در یخچال خودداری کنند.

وی با اشاره به استفاده برخی از خانواده ها از بطریهای آب معدنی برای نگهداری سرکه، آب لیمو و مواردی از این قبیل، اظهار داشت: قرار گرفتن آنها در معرض نور آفتاب، سبب آزاد شدن ترکیبات خطرناک و افزایش امکان سرطانزایی آنها می شود.

ظروف یکبارمصرف خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد

رنجبر افزود: این ظروف علاوه بر سمی بودن، به دلیل آزاد کردن ماده «مونومر استایرن» باعث ایجاد سرطان کبد شده و هم چنین آزاد شدن سمی به نام "دیوکسین" در این ظروف نیز خطر سرطان سینه را در خانم ها افزایش می دهد.

وی توصیه کرد: لازم است برای نوشیدنی‌های گرم از لیوان‌های کاغذی یا ظروف پلی استایرنی سفید رنگ و برای نوشیدنی‌‌های سرد از ظروف پلی استایرنی بی‌رنگ و شفاف استفاده کرده و از ریختن مواد داغ در ظروف یکبار مصرف خودداری شود.

این کارشناس بهداشت محیط بیان داشت: چنانچه می خواهیم غذاهاى طبخ شده پس از دو ساعت ماندگارى در این گونه ظروف مصرف شوند، باید غذا در شرایط مطلوب یعنى زیر دماى 14 درجه یا بالاى 60 درجه نگهداری شده و برای جلوگیرى از آلودگى ثانوى، مواد غذایى را روى شعله ملایم گاز قرار داد.

وی تصریح کرد: درج خطرات استفاده از این ظروف و نکات بهداشتی بر روی آن ها، می تواند موجب کاهش خطرات ظروف یکبار مصرف برای سلامتی عمومی شود.