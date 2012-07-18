تدوین استراتژی های راه آهن شمال/ رمضان ماه حفظ دستاوردهای انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل راه آهن شمال با اشاره به اهمیت مقوله ایمنی در راه آهن و ضرورت استمرار آن در هر شرایطی گفت: راه آهن از دیر باز باتوجه به ماهیت و ساختار بخصوصی که دارد برای فعالیت های حمل و نقلی ریلی اهمیت خاصی قائل بوده است.

وی افزود: با جلسات متعدد کارشناسی که در سطح مدیران داخلی بعمل آمده پس از بررسی های زیاد، برنامه های مدونی را در بخش های فنی پیش بینی و به ستادهای مرکزی راه آهن اعلام کردیم تا با واگذاری اعتبارات مربوطه این اقدامات جنبه عملی خواهد یافت.

یوسف گران پاشا افزود: موارد پیشنهادی در بخش سیر و حرکت شامل برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی روان شناسی صنعتی برای ارتقای سطح سلامت مشاغل مرتبط با واحدهای فنی سیر و حرکت، جمع آوری و تدوین کلیه بخشنامه های مرتبط بامشاغل سیر و حرکت و ارائه یک سند جامع و استاندارد در رابطه با مقررات عمومی حرکت، تدوین برنامه های بروز شده خواهد بود.

رمضان ماه خودسازی و حفظ دستاوردهای انسانی



مدیر کانون فرهنگی شهدای راه آهن شمال گفت: ماه رمضان بهترین فرصت برای خودسازی و حفظ دستاوردهای انسانی٬ اخلاقی٬ اجتماعی است.



حجت‌ الاسلام سید مرتضی عابدی گفت: ماه مبارک رمضان از بهترین ماه هایی است که جا دارد انسان برای آن برنامه‌ریزی طولانی‌ مدتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید خودمان را برای مهمانی خدا آماده کنیم، افزود: ماه رمضان بهترین فرصت برای خودسازی و حفظ دستاوردهای انسانی٬ اخلاقی٬ اجتماعی است.

مسئول تبلیغات اسلامی و مشاور فرهنگی اداره کل راه آهن شمال با بیان اینکه ماه مهمانی خدا می‌تواند سرآغازی برای تمام ویژگی‌های دینی و قرآنی در انسان باشد، افزود: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی‌ برای‌ ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.