رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی برای استان تهران/ دومین جشنواره ییلاق عشایر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی با تقدیرنامه ای از اقدامات مرتضی تمدن و همکاران زیر مجموعه استانداری در کسب رتبه سوم در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی (بدون احتساب نفت و گاز) قدردانی کرد.

در این تقدیر نامه عنوان شده که "انتظار می رود در سال 1391 نیز که مزین به نام تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است با جلب مساعی و بسیج کلیه امکانات مورد نیاز در ارتقای جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از گذشته سعی و تلاش شود".

نخستین دوره آموزشی نجات در سوانح ترافیکی برگزار شد

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: نخستین دوره آموزشی نجات در سوانح ترافیکی برگزار شد.

حمید محلاتی افزود: این دوره آموزشی 10 روزه با حضور 60 نفر از امدادگران شعب جمعیت هلال احمر استان تهران در مدرسه میدانی امداد و نجات ثامن الحجج (ع) برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی امدادگران به صورت عملیاتی و میدانی با نحوه جستجو، رها سازی و نجات مصدومان احتمالی ناشی از سوانح ترافیکی، ست های نجات نیمه سنگین و هیدرولیکی در تصادفات آشنا شدند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان تهران افزود: انجام عملیات نجات در شرایط مختلف آب و هوایی در انواع تصادفات، انواع شوک، ارزیابی و مدیریت صحنه حادثه، اصول نجات در سوانح ترافیکی از دیگر مباحث مطرح در این دوره آموزشی بوده است.

محلاتی گفت: در این دوره فراگیران مباحث مربوط به مواقع استفاده از آمبولانس، بالگرد و خودروی نجات، حمل مصدوم با بک برد و برانکارد را نیز آموزش دیدند.

وی یادآور شد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون عملی و کتبی، به پذیرفته شدگان گواهینامه نجاتگری در سوانح ترافیکی اعطا شده است.

دومین جشنواره ییلاق اقوام و عشایر ایران در ارتفاعات شمال تهران افتتاح می شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران گفت: به منظور آشنایی شهروندان با آداب و رسوم و فرهنگ ایلاتی، دومین جشنواره ییلاق اقوام و عشایر ایران روز سه شنبه 27 تیرماه در ارتفاعات شمال تهران افتتاح می شود.

محسن جلالی افزود: در این جشنواره بیش از هشت گروه از ایلات خوزستان، کرمانشاه، قشقایی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کردستان، خراسان و بختیاری حضور دارند و به نمایش فرهنگ، آداب و رسوم ، سنت ها، نحوه زندگی، ارایه محصولات غذایی و صنایع دستی می پردازند.

وی گفت: این جشنواره تا پایان شهریور ماه در زمینی به وسعت سه کیلومترمربع در ابتدای گردنه قوچک، ارتفاعات سوهانک در شمال تهران دایر است.

جلالی گفت:‌ برای رفاه بازدید کنندگان محل نمایش برای اجرای آداب و رسوم ایلات به ظرفیت یک هزار و 200 نفر آماده سازی شده و تا پنج هزار نفر نیز می توانند در این فضا حضور یابند و مراسم را مشاهده کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: در این جشنواره برنامه های متنوعی نظیر اجرای موسیقی سنتی، اجرای مراسم مختلف ایلاتی به صورت نمادین مانند اجرای مراسم ازدواج سنتی از مراسم خواستگاری تا ازدواج، اجرای بازی های سنتی، پخت غذاهای محلی، ارایه صنایع دستی سنتی و برگزاری مسابقات اجرا می شود.

وی بیان کرد: یکی از بخش های اصلی این جشنواره کمپ زندگی بدون تکنولوژی است که در آن علاقه مندان می توانند با حضور در24 خیمه تدارک دیده شده یک شبانه روز را بدون هیچ گونه نشانی از زندگی مدرن با هنجارها، سنت، غذا و سایر ویژگی های زندگی عشایری سپری کنند.

جلالی گفت:‌ در ماه مبارک رمضان برنامه های نمایشی بعد از اذان مغرب اجرا می شود اما علاقه مندان می توانند از ساعت 17 از غرفه ها بازدید کنند.

پورتال هوشمندسازی مدارس شهرستانهای استان تهران راه اندازی شد

استان تهران- دماوند- معاون فناوری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از راه اندازی پرتال هوشمندسازی مدارس شهرستانهای استان تهران خبر داد.

قاسم خوشقدم افزود : یکی از سیاست های اصلی نهاد آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین که به شدت از سوی مقام عالی وزارت پیگیری می شود، بحث هوشمندسازی مدارس است.

وی اضافه کرد: با توجه به جدید و تازه بودن فعالیت در این حوزه، آموزش هایی برای معلمان و مربیان تهیه و تدوین شده است و ورود به این مقوله، آموزش و پرورش را در دستیابی به اهداف عالیه آن و پرورش بهینه دانش آموزان موفق تر خواهد کرد.

خوشقدم بیان کرد: برای نخستین بار ردیف بودجه مستقلی برای تحقق این مهم اختصاص یافته که به یقین، برکات و ثمرات آن را در سالهای آتی شاهد خواهیم بود.

وی با تقدیر از مدارسی که پیش از این قدم های مؤثری در برنامه هوشمندسازی برداشته اند، تصریح کرد: این مهم در سه محور اساسی تجهیز مدارس به وسایل و امکانات جدید، تعلیم آموزش ها به مربیان و تولید محتوی انجام خواهد پذیرفت.

خوشقدم از تهیه و تنظیم شناسنامه در امر هوشمندسازی و درجه بندی مدارس خبر داد و گفت: از تمام مدیران مدارس تابعه شهرستان های استان می خواهیم با ارایه آمار و اطلاعات درست و متقن، این معاونت را در اجرای هر چه بهتر این طرح یاری کنند.

وی یادآور شد: اطلاعات مدارس در تارنمای الکترونیکی پورتال هوشمندسازی مدارس شهرستانهای استان به آدرس www.hoomad.teo.ir ثبت خواهد شد که مبنای کار این معاونت در بحث هوشمندسازی است.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه، دستگاه برتر استان شد

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه، یکی از سه دستگاه برتر استان تهران در حوزه مشاغل خانگی شد.

این اداره تمام یکهزار و 420 سهمیه تعیین شده در حوزه جذب وامهای خود اشتغالی مشاغل خانگی در سال 90 را به بانکهای عامل معرفی کرد.

از مجموع چهار میلیارد و 200 میلیون تومان سهم شهرستان در این عرصه، تاکنون حدود 2 میلیارد تومان از اعتبارات پرداخت و بقیه در حال انجام مراحل اداری است.

اعتبار اداره میراث فرهنگی یک میلیارد و 58 میلیون تومان، صندوق مهر امام رضا (ع) 506 میلیون تومان، بنیاد شهید و امور ایثارگران 50 میلیون تومان، اداره صنعت، معدن و تجارت یک میلیارد تومان، اداره بهزیستی 336 میلیون تومان، آموزش فنی و حرفه ای 750 میلیون تومان و کمیته امداد امام خمینی(ره) 500 میلیون تومان در این حوزه بود که افراد را برای دریافت وام به بانک های عامل شهرستان معرفی کردند.

از سوی احمد لطفی نژاد مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، داریوش همدانی دبیر کارگروه اشتغال شهرستان فیروزکوه به عنوان یکی از مدیران نمونه شهرستانی در این حوزه مورد تقدیر قرار گرفت.