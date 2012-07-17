مدارک کنسرواتور دولتی کمیتاس ارمنستان برای دانشجویان ارزشیابی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان کشور اعلام کرد که مدارک صادره از کنسرواتوار دولتی کمیتاس ارمنستان چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از تاریخ 1/9/ 2012 (11/6/1391) باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نیست.



دلیل اتخاذ این تصمیم ار طرف اداره کل امور دانش آموختگان، اثبات ضعف علمی دانش آموختگان کنسرواتوار دولتی کمیتاس ایروان در بررسیهای کیفی صورت گرفته عنوان شده است.

پایین بودن سطح آموزشی این کنسرواتوار نسبت به سنوات قبل همچنین عدم رعایت سطح آموزشی لازم برای دانشجویان ایرانی محرز شده است.

