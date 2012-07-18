مراکز آموزش عالی از معافیت مالیاتی عملکرد 1390 برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نوری گفت: برخورداری تمام مراکز آموزش عالی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در پارکهای علم و فناوری و پردیسهای دانش بنیان و آموزشکده های فنی و حرفه ای از معافیت مالیاتی عملکرد سال 1390، منوط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا تاریخ 31/4/1391 است.



وی ادامه داد: این دستورالعمل بنا بر تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعملهای صادره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تسلیم اظهار نامه های مالیاتی به منظور برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر برای عملکرد سالهای 94 – 90 صادر شده است.

به گفته این مقام مسئول، بدیهی است عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت های قانونی و تعلق جرائم مالیاتی خواهد بود.