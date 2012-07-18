  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

با ارائه اظهار نامه مالیاتی؛

مراکز آموزش عالی از معافیت مالیاتی عملکرد 1390 برخوردار می شوند

مراکز آموزش عالی از معافیت مالیاتی عملکرد 1390 برخوردار می شوند

بر اساس اعلام رئیس امور مالیاتی استان تهران، تمام مراکز آموزش عالی از معافیت مالیاتی عملکرد سال 1390 منوط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا تاریخ 31/4/1391 برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نوری گفت: برخورداری تمام مراکز آموزش عالی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در پارکهای علم و فناوری و پردیسهای دانش بنیان و آموزشکده های فنی و حرفه ای از معافیت مالیاتی عملکرد سال 1390، منوط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا تاریخ 31/4/1391 است.   
 
وی ادامه داد: این دستورالعمل بنا بر تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعملهای صادره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تسلیم اظهار نامه های مالیاتی به منظور برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر برای عملکرد سالهای 94 – 90 صادر شده است.

به گفته این مقام مسئول، بدیهی است عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت های قانونی و تعلق جرائم مالیاتی خواهد بود.

کد مطلب 1652704

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