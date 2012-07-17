برگزاری کنفرانس بیداری از نگاه اسلام و بودیسم/اسلام دین رحمت و صلح است

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی عسگر در دیدار با رئیس دانشگاه ماهاچولا لونگ کورن راجاویدایالایا بزرگترین دانشگاه تربیت مبلغین(مانک) بودیسم و یکی از از رهبران بودیسم در تایلند، ملاقات و گفتگو بین علما و دانشمندان علوم دینی از مذاهب مختلف را بسیار مفید دانست.

وی افزود: تبادل افکار و نظرات می تواند در روند کنونی تحولات جهانی بسیار تاثیر گذار باشد و آن را به سمت آنچه خواست ملت ها که همانا رسیدن به سعادت است، هدایت نماید.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت ضمن تشریح هدف ارسال پیامبران گفت: هدایت بشر، افزایش سطح آگاهی انسان و بسط عدالت که از اهداف بعثت پیامبر اسلام (ص) است در تمام مذاهب و ادیان دیگر از جمله در تعالیم بودا نیز به نحوی آمده است.

قاضی عسگر با بیان اینکه جهان امروز درگیر مسائلی چون فقر، گرسنگی، ظلم و ستم و دیگر مشکلات است ، تصریح کرد: دین باید حرکتی پررنگ تر و تاثیر گذارتر در زندگی بشر داشته باشد و در همین زمینه آماده برگزاری کنفرانس بیداری از نگاه اسلام و بودیسم هستیم.

وی با بیان اینکه دین اسلام دین رحمت، صلح و انسان دوستی است ،گفت: متاسفانه برخی از مدعیان اسلام مانند آنچه طالبان در افغانستان پیاده می کنند چهره ای مخدوش از اسلام را به جهانیان معرفی کرده اند.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت افزود: آنها حتی در رفتاری شنیع و ناپسند به مقدسات بودائیان اهانت نمودند و آثار تاریخی بودائیان را از بین بردند و ما باید بین این دو نوع اسلام تفاوت قائل شویم تا خط مشی و نقطه مشترکمان مشخص شود.

وی با بیان اینکه اسلام ما، اسلام همزیستی مسالمت آمیز است ، افزود: اسلام تضمین کننده رفاه و خوشبختی آحاد بشر است و بشارت ما به مردم، سعادت دنیا و آخرت است.

قاضی عسگر گفت: اخلاق محوری، علم جویی، احترام به افکار و عقاید و دیگر ادیان در اسلام است و این موارد حاکم بر رفتار ها و اعمال تمام مسلمانان واقعی است.

رئیس دانشگاه ماهاچولالونگ نیز در این دیدار گفت: بعد از برگزاری اولین کنفرانس اسلام و بودیسم که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران انجام پذیرفت مقرر شد تا دور دوم آن در کشور ایران برگزار شود و ما آمادگی خود را برای این امر اعلام می کنیم.

پروفسور "پارا ضارماکوز اجاران" افزود: ما معتقدیم که اینگونه نشست ها برای مخاطبان بسیار پرثمر خواهد بود و دستاورهای مفیدی را برای هر کشور به دنبال خواهد داشت و در عین حال مبلغان دینی، دانشجویان و دیگر اندیشمندان می توانند از نتایج آن استفاده کنند و بهره مند شوند.

اجاران ضمن تاکید بر وظیفه سنگین ادیان در مواجهه با مشکلات عدیده دنیای امروز گفت: این دانشگاه و مسئولان آن خواهان همکاری هر چه بیشتر با مجموعه های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی اظهار داشت: ما در تاریخ روابط دو کشور نمونه ایی همچون شیخ احمد قمی را داریم که اسلامی سرشار از محبت و دوستی و صلح را به این سرزمین وارد کرد. حرف تمام ادیان نیز همین است، دوستی و صلح و این باید هدف مشترک ما به عنوان نمایندگان بودیسم و اسلام باشد.

رئیس دانشگاه ماهاچولالونگ در ادامه تصریح کرد: این دانشگاه برای برپایی کنفرانس علمی اسلام و بودیسم آمادگی کامل دارد و حتی در تبادل اساتید و مدرسین علوم ما آمادگی داریم که مدرسین شما برای برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش دین اسلام به این دانشگاه بیایند و به دانشجویان ما در خصوص دین اسلام آموزش دهند.

در ادامه این جلسه "حسین کمالیان" سفیر کشورمان در تایلند طی سخنانی بر اجرایی شدن موضوعات این دیدار تاکید کرد و گفت: سفارت ایران در تایلند تمام سعی و تلاش خود را بکار خواهد بست تا دومین نشست اسلام و بودیسم با شکوه هر چه بیشتر برگزار گردد.

"محمدرضا دهشیری" معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این دیدار برگزاری دیالوگ اسلام و بودیسم را مثمر ثمر برای هر دو دین دانست و گفت: تحولات اخیر در بیداری ملت ها خواست مردم برای رسیدن به اصول واقعی ادیان که همانا صلح و دوستی است می باشد.

وی همچنین از آمادگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای کمک به ارتقاء سطح علمی و منابع دانشگاهی دانشگاه ماهاچولالونگ به ویژه در زمینه علوم اسلامی خبر داد.

حضور بر مزار "شیخ احمد قمی"، بازدید از دپارتمان اسلام شناسی دانشگاه ماهاچولالونگ و بازدید از شهر سوخته آیوتایا از دیگر برنامه های سفر حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر و هیات همراه به تایلند بود.

