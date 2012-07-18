به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر سه شنبه در دیدار آیت الله مقتدایی، با بیان اینکه در ابتدای تشکیل مجلس باچالش‌هایی در زمینه تصویب اعتبارنامه‌ها مواجه بودیم اظهار داشت: بعد از شکل گیری مجلس نهم طی این مدت مسائل اصلی کشور مورد بررسی قرار گرفت و وزرای اقتصادی دولت گزارش‌هایی را از وضع فعلی کشور به نمایندگان ارائه و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.



وی با بیان اینکه کمیسیون‌هایی برای رفع برخی از مشکلات کشور در مجلس تشکیل شد، افزود: کشاورزان و دامداران در ماه‌های اخیر دچار مشکلات متعددی شدند که در این رستا حمایت از آنها ضروری است.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه عده‌ای در مجلس به دنبال جنجال هستند افزود: روحیه اکثر نمایندگان مردم در مجلس اینگونه نیست و اکثر آنها به مسائل مختلف نگاه کلان دارند.



بخشی از کاستی‌های موجود ناشی از تصمیمات نادرست است



وی ادامه داد: مجلس نهم مجلسی ولایی است که نمایندگان در همین مدت اندک نیز فرصت را از دست ندادند و رسیدگی به امور اصلی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.



لاریجانی با بیان اینکه بخشی از گرانی امروز ناشی از تحریم‌ها است افزود: برخی از گرانی‌های موجود در کشور با برنامه ریزی و مدیریت درست می‌توانست مهار شود.



وی ادامه داد: بخشی از کاستی‌های موجود ناشی از تصمیمات نادرست است که به عنوان مثال اگر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها دقت بیشتری می‌شد، بخش‌های صنعتی و کشاورزی با مشکلات کمتری مواجه بودند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات مشترکی با حضور دولت و مجلس در راستای رفع مشکل گرانی در کشور تشکیل شده است، افزود: تحریم‌های اخیر برخی از مشکلات را در زمینه خرید مواد اولیه دامداران و کشاورزان ایجاد کرده است که همین امر موجب بالا رفتن قیمت محصولات در این بخش‌ها شده است.



وی افزود: در بخش صنعت اگر تسهیلات بانکی خوبی تزریق شود بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان در این عرصه مرتفع خواهد شد.



لاریجانی در ادامه عنوان کرد: کشور امروز دارای شرایط حساسی است که باید به در راستای رفع مشکل گرانی و اشتغال برنامه ریزی کرد.

