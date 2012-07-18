مشارکت 4 هزار مدیر در دوره های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید قصاب زاده افزود: نخستین روز برگزاری سلسله گردهمایی تبیین سند تحول با حضور 450 نفر از مدیران مدارس، کارشناسان آموزش و سرگروههای آموزشی ادارات آموزش و پرورش کومله، رضوانشهر، آستارا و انزلی در مجتمع فرهنگیان دهکده ساحلی بندر انزلی برگزار شد.

گردهمایی ناظران بر عملکرد مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی و راه دور گیلان

گردهمایی ناظران بر عملکرد مدارس آموزش غیردولتی و راه دور آموزش و پرورش استان با حضور مدیرکل، معاون تربیت بدنی و سلامت، معاون پرورشی و فرهنگی، رئیس اداره مشارکتهای مردمی، شاهد، ایثارگران و جمعی از کارشناسان در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این گردهمایی از ابتکار هسته مرکزی آموزش و پرورش به دلیل تشکیل گروه ناظران تشکر کرد و گفت:‌ انتخاب افراد بعنوان ناظر این مدارس براساس معیارهای تعهد، تخصص کاری، صداقت کاری و غیره بوده است.

ایوب نجف زاده در مورد چرایی این طرح افزود: ‌رسیدگی بیشتر به فعالیت مدارس غیردولتی در آموزش و پرورش استان هدف اصلی اجرای طرح مزبوراست.

برگزاری جلسه مدیران مدارس راهنمایی املش با هدف ادغام مدارس

جلسه مدیران مدارس راهنمایی شهرستان املش با هدف ادغام مدارس زیر حد نصاب در سال تحصیلی جدید برگزار شد.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان املش به حساسیت ادغام مدارس زیر حد نصاب و کیفیت بخشی به طرح تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: برای رسیدن هرچه بهتر به این هدف باید طرحهای خود را ارائه داد.

بهروز جهانی افزود: ادغام مدارس راهنمایی زیر 40 نفر با مدارس همجوار راهنمایی، ادغام مدارس ابتدایی با مدارس راهنمایی همجوار در صورت رسیدن به حد نصاب، توجیه اولیا توسط مدیران مجتمع برای بستن مدارس زیرحد نصاب از نتایج این جلسه بود.

برگزاری کارگروه تربیت بدنی مناطق شرق گیلان در املش

معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گیلان در این نشست با اشاره به اینکه تمامی مربیان ورزش باید در مقطع ابتدایی بکار گرفته و با تاکید بر حذف اضافه کار گفت: ساماندهی مربیان تربیت بدنی باید به گونه ای باشد که اضافه کار بخش آموزگاران به غیر از برخی موارد خاص تقلیل یابد.

علی فرهنگ ادامه داد: با توجه به آموزههای دینی لزوم استفاده از مربیان ورزش در مدارس ابتدایی با توجه به جنسیت دانش آموزان باشد و باید به صورتی برنامه ریزی شود تا تمامی دانش آموزان از مربی ورزش متخصص استفاده کنند نه این که معلم ابتدایی نقش مربی ورزش را نیز داشته باشد.

برگزاری مسابقه نقاشی حجاب و عفاف از سوی دانش آموزان صومعه سرایی

کارشناس فرهنگی و هنری آموزش و پرورش صومعه سرا گفت: یک دوره مسابقه نقاشی از سوی دانش آموزان کانون بعثت این شهرستان در قالب طرح غنی سازی اوقات فراغت به مناسبت روز عفاف وحجاب در پارک کودک این شهرستان برگزار شد.

امیدی افزود: در یک طرح ابتکاری دانش آموزان کلاس نقاشی کانون بعثت در فضای باز با موضوعات مختلف عفاف وحجاب نقاشی کشیدند که در پایان کار نقاشی های برگزیده برای بر پایی نمایشگاه به آموزش و پرورش ارسال شد.