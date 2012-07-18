جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهرداری قم به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان با توجه به مراسم‌های مختلف در این ماه به خصوص شبهای قدر، شب شهادت حضرت علی(ع) و همچنین عید سعید فطر خدمات ویژه ای را ارئه می دهد.



وی گفت: برخی از اقدامات خدمات شهری با توجه به نیاز مساجد در راستای آماده سازی و ایجاد فضای بسیار مناسب قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شده است و در این راستا اقدامات ویژه ای نیز در داخل مساجد و معابر منتهی به آن انجام گرفته است.



معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: برخی از اقدامات نیز همزمان با ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.



وی بیان کرد: از مهمترین اقداماتی که توسط شهرداری از هفته گذشته آغاز شده است این است که کلیه مساجد و معابر منتهی به آن به خصوص در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران وهمچنین محیط پیرامون آن ها اقداماتی از جمله شستشو، نظافت ویژه معابر، لایروبی انهارو همچنین آهک پاشی در صورت نیاز انجام گرفته است.



نجف زاده گفت: جلوگیری از سد معبر به خصوص در زمان برگزاری مراسم ها در ماه مبارک رمضان از دیگر اقداماتی است که توسط خدمات شهری انجام می گیرد.



وی بیان کرد: پاکسازی کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های نصب شده بر روی درب و دیوار مساجد سطح شهر، رنگ آمیزی جداول و پیرامون مسجد، جمع آوری ضایعات و نخاله های ساختمانی از اطراف خیابان های منتهی و اطراف مساجد از دیگر اقدامات شهرداری در آستانه ماه مبارک رمضان بوده است.



نجف زاده ادامه داد: همچنین خدمت رسانی در راستای آماده سازی فضای داخل مساجد به منظور برگزاری مراسم در ایام ماه مبارک رمضان از دیگر اقداماتی است که توسط شهرداری انجام می گیرد.