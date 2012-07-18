جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهرداری قم به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان با توجه به مراسمهای مختلف در این ماه به خصوص شبهای قدر، شب شهادت حضرت علی(ع) و همچنین عید سعید فطر خدمات ویژه ای را ارئه می دهد.
وی گفت: برخی از اقدامات خدمات شهری با توجه به نیاز مساجد در راستای آماده سازی و ایجاد فضای بسیار مناسب قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شده است و در این راستا اقدامات ویژه ای نیز در داخل مساجد و معابر منتهی به آن انجام گرفته است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: برخی از اقدامات نیز همزمان با ماه مبارک رمضان انجام میشود.
وی بیان کرد: از مهمترین اقداماتی که توسط شهرداری از هفته گذشته آغاز شده است این است که کلیه مساجد و معابر منتهی به آن به خصوص در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران وهمچنین محیط پیرامون آن ها اقداماتی از جمله شستشو، نظافت ویژه معابر، لایروبی انهارو همچنین آهک پاشی در صورت نیاز انجام گرفته است.
نجف زاده گفت: جلوگیری از سد معبر به خصوص در زمان برگزاری مراسم ها در ماه مبارک رمضان از دیگر اقداماتی است که توسط خدمات شهری انجام می گیرد.
وی بیان کرد: پاکسازی کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های نصب شده بر روی درب و دیوار مساجد سطح شهر، رنگ آمیزی جداول و پیرامون مسجد، جمع آوری ضایعات و نخاله های ساختمانی از اطراف خیابان های منتهی و اطراف مساجد از دیگر اقدامات شهرداری در آستانه ماه مبارک رمضان بوده است.
نجف زاده ادامه داد: همچنین خدمت رسانی در راستای آماده سازی فضای داخل مساجد به منظور برگزاری مراسم در ایام ماه مبارک رمضان از دیگر اقداماتی است که توسط شهرداری انجام می گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم از نظافت معابر منتهی به آن در این شهر در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد.
جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهرداری قم به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان با توجه به مراسمهای مختلف در این ماه به خصوص شبهای قدر، شب شهادت حضرت علی(ع) و همچنین عید سعید فطر خدمات ویژه ای را ارئه می دهد.
نظر شما