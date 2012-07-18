سنخیت رفتار بانوان در ادارات با نظام الهی/ ارسال دستورالعمل اجرایی شیر مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله زین العابدین قربانی امروزدر جمع بانوان فعال در عرصه حجاب و عفاف با تاکید بر ضرورت توجه به حجاب و عفاف افزود: عفت انگیزه و شعور دینی و اخلاقی است که انسان را از زشتی ها باز می دارد.
وی اظهار داشت: همانطوری که تقوی عاملی در انسانها برای بازداری از گناه است، عفت نیز به عنوان انگیزه اخلاقی و دینی جامعه را از انجام کارهای زشت و ناپسند حفظ می کند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه امروز زنان کشوردوشادوش مردان مسئولیتهای مهم اجتماعی را بر عهده دارند، اظهارداشت: زنان در انجام مسئولیتها و وظایف شان کوشا بوده و به خوبی عمل می کنند.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف بانوان در ادارات ادامه داد: حرکات و رفتار بانوان در ادارات باید با نظام الهی سنخیت داشته باشد.
ارسال دستور العمل اجرایی شیر مدرسه به استانها
معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش گیلان از ارسال دستور العمل اجرایی شیر مدرسه به استانها برای سال تحصیلی آینده خبرداد.
محمد حسین رمضانی اظهارامیدواری کرد: با همکاری همه اعضا و کارگروه شیر مدرسه بتوان نخستین ماه شروع سال تحصیلی جدید توزیع شیر رایگان را در مدارس زیر پوشش استان آغاز کرد.
اورژانس 123 ورود سریع و به هنگام در آسیبهای اجتماعی است
مدیر کل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه اورژانس 123 مداخله سریع و به هنگام در آسیبهای اجتماعی است، گفت: اکنون 33 سال از تاسیس این سازمان می گذرد و رویکرد ارائه خدمات بهزیستی به محرومیتها، معلولیتها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
کوچکی نژاد همچنین مشارکت همه مردم چه در بعد مالی و معنوی را پشتوانه ای خوب و موثر برای خدمت هر چه بیشتر بهزیستی ذکر کرد.
افتتاح 4 واحد مسکونی به مناسبت هفته بهزیستی در صومعه سرا
رئیس اداره بهزیستی صومعه سرا از افتتاح چهار واحد مسکونی به مناسبت هفته بهزیستی در این شهرستان خبرداد و گفت: این واحدهای مسکونی با زیربنای 80 متر و با اعتبار 180 میلیون ریال با مشارکت بنیاد مسکن، اداره بهزیستی و خودیاری شهرستان برای مددجویان بهزیستی بخش روستای کلاشم تولم صومعه سرا ساخته شده است.
اسماعیل مهدی زاده همچنین از آماده سازی 11 منزل مسکونی دیگر تا دهه فجر سال جاری در صومعه سرا خبر داد و افزود: تامین مسکن و اشتغال از اولویتهای مهم این سازمان است.
وی در ادامه به دیگر برنامه های این هفته از قبیل برگزاری نمایشگاه مهدهای کودک در پارک ابریشم، افتتاح واحدهای مسکونی، برگزاری مراسم بزرگداشت و تجلیل از همکاران نمونه، برگزاری نمایشگاه و جشن در یکی از مراکز توانبخشی و گلباران مزار شهدای گرانقدر اشاره کرد.
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