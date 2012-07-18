سنخیت رفتار بانوان در ادارات با نظام الهی/ ارسال دستورالعمل اجرایی شیر مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله زین العابدین قربانی امروزدر جمع بانوان فعال در عرصه حجاب و عفاف با تاکید بر ضرورت توجه به حجاب و عفاف افزود: عفت انگیزه و شعور دینی و اخلاقی است که انسان را از زشتی ها باز می دارد.

وی اظهار داشت: همانطوری که تقوی عاملی در انسانها برای بازداری از گناه است، عفت نیز به عنوان انگیزه اخلاقی و دینی جامعه را از انجام کارهای زشت و ناپسند حفظ می کند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه امروز زنان کشوردوشادوش مردان مسئولیتهای مهم اجتماعی را بر عهده دارند، اظهارداشت: زنان در انجام مسئولیتها و وظایف شان کوشا بوده و به خوبی عمل می کنند.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف بانوان در ادارات ادامه داد: حرکات و رفتار بانوان در ادارات باید با نظام الهی سنخیت داشته باشد.

ارسال دستور العمل اجرایی شیر مدرسه به استانها

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش گیلان از ارسال دستور العمل اجرایی شیر مدرسه به استانها برای سال تحصیلی آینده خبرداد.

محمد حسین رمضانی اظهارامیدواری کرد: با همکاری همه اعضا و کارگروه شیر مدرسه بتوان نخستین ماه شروع سال تحصیلی جدید توزیع شیر رایگان را در مدارس زیر پوشش استان آغاز کرد.

اورژانس 123 ورود سریع و به هنگام در آسیبهای اجتماعی است

مدیر کل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه اورژانس 123 مداخله سریع و به هنگام در آسیبهای اجتماعی است، گفت: اکنون 33 سال از تاسیس این سازمان می گذرد و رویکرد ارائه خدمات بهزیستی به محرومیتها، معلولیتها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است .

کوچکی نژاد همچنین مشارکت همه مردم چه در بعد مالی و معنوی را پشتوانه ای خوب و موثر برای خدمت هر چه بیشتر بهزیستی ذکر کرد .

افتتاح 4 واحد مسکونی به مناسبت هفته بهزیستی در صومعه سرا

رئیس اداره بهزیستی صومعه سرا از افتتاح چهار واحد مسکونی به مناسبت هفته بهزیستی در این شهرستان خبرداد و گفت: این واحدهای مسکونی با زیربنای 80 متر و با اعتبار 180 میلیون ریال با مشارکت بنیاد مسکن، اداره بهزیستی و خودیاری شهرستان برای مددجویان بهزیستی بخش روستای کلاشم تولم صومعه سرا ساخته شده است .

اسماعیل مهدی زاده همچنین از آماده سازی 11 منزل مسکونی دیگر تا دهه فجر سال جاری در صومعه سرا خبر داد و افزود: تامین مسکن و اشتغال از اولویتهای مهم این سازمان است .