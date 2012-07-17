130 خانه عالم در همدان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه بعدازظهر سه شنبه در همایش روحانیون استان همدان با بیان اینکه آمار مبلغان استان همدان نسبت به مساجد اندک است، اظهار داشت: در حال حاضر در استان بیش از دو هزار مسجد و حسینیه وجود دارد اما مبلغان بومی استان کمتر از این تعداد هستند و کمبود نیروی انسانی در این زمینه احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت همسران روحانیون مبلغ در روستاها گفت: باید در راستای امر تبلیغ بین بانوان و بسط شبکه تبلیغی از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با اشاره به افزایش آمار اعتیاد در استان و مشکلات مختلف جامعه عنوان کرد: معضل نحله‌های انحرافی در شهرهای شمالی استان همدان، غوغا می‌کند و گرایش به زرتشت و سنت‌های دراویش نیز در استان مشاهده شده است.

حجت الاسلام آزادیخواه گفت: برخی از این معضلات به دلیل ناآگاهی است و روحانیت باید در امر آگاهسازی مردم قدم بردارند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به ساخت خانه‌های عالم در استان همدان، عنوان کرد: 130 باب خانه عالم در استان همدان احداث شده است.

وی با اشاره به آمار اختلافات قومی و قبیله‌ای، چاقوکشی و خودکشی در شهرهای جنوبی استان همدان نیز بیان کرد: همت روحانیون در این زمینه می‌تواند معطوف به حل مباحث خانوادگی و رفع معضل منازعات قومی و خانوادگی باشد.

حجت‌الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه روحانیون باید بیشتر فروع شرعی و فقهی را بیان کنند، گفت: در حال حاضر در100 روستای استان همدان خانه قرآن فعال است.

وی با اشاره به فعالیت یک‌هزار و 900 هیئت مذهبی در روستاهای استان همدان فعال است، عنوان کرد: جامعه در زمینه حجاب و عفاف با مشکلات بسیاری روبروست که باید برای حل آن چاره اندیشی کرد.