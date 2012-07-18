بررسی 4000 پرونده موارد خاص در دانشگاه آزاد/ صدور آراء عادلانه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی از بررسی 4042 پرونده در 12 جلسه کمیسیون موارد خاص دفتر خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری و طی دوماه از تاریخ 26/2/91 تا 26/4/91 خبرداد و گفت: با بررسی دقیق و عادلانه همچنین با درنظر گرفتن کیفیت آموزشی برای این موارد رای صادر شده است.

وی تاکید کرد که در راستای کمک به دانشجویان و خانواده آنها در صدد هستیم تا واحدها و مراکز دانشگاهی از اختیارات بیشتری برخوردار شوند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، بدین ترتیب دانشجویان جهت پیگیری موارد آموزشی مجبور به حضور در سازمان مرکزی دانشگاه نشوند.