  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

بلندی خبر داد:

بررسی 4000 پرونده موارد خاص در دانشگاه آزاد/ صدور آراء عادلانه

بررسی 4000 پرونده موارد خاص در دانشگاه آزاد/ صدور آراء عادلانه

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که طی دوماه گذشته 4042 پرونده در کمیسیون موارد خاص بررسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی از بررسی 4042 پرونده در 12 جلسه کمیسیون موارد خاص دفتر خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری و طی دوماه از تاریخ 26/2/91 تا 26/4/91 خبرداد و گفت: با بررسی دقیق و عادلانه همچنین با درنظر گرفتن کیفیت آموزشی برای این موارد رای صادر شده است.

وی تاکید کرد که در راستای کمک به دانشجویان و خانواده آنها در صدد هستیم تا واحدها و مراکز دانشگاهی از اختیارات بیشتری برخوردار شوند.
 
به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، بدین ترتیب دانشجویان جهت پیگیری موارد آموزشی مجبور به حضور در سازمان مرکزی دانشگاه نشوند.
کد مطلب 1652728

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