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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۳۴

تقوی نیا خبر داد:

برگزاری آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در سمنان

برگزاری آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری هفتمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری هفتمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در شهرستان سمنان، افزود: در این آزمون 47 نفر زن و مرد به صورت کتبی در سه رشته 10 جزء، 20 جزء و کل قرآن کریم شرکت کردند.

وی با بیان اینکه قبول شدگان در این مرحله به مرحله بالاتر راه پیدا می کنند اظهار داشت: مرحله دوم آزمون بصورت شفاهی بعد از عید سعید فطر برگزار می شود.

تقوی نیا در بخش دیگری افزود: حفظ قرآن کریم در صورتی که همراه با توجه و فراگیری معانی و ترجمه آیات قرآن باشد جامع ترین روش انس با  این کتاب آسمانی  است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اظهار داشت: علاقه و انس به قرآن کریم نتیجه مبارکی خواهد داشت و آن همنشین دائمی با قرآن و در پی آن تغییر رفتار، منش و افکار فرد است.

وی در پایان تصریح کرد: تواضع و فروتنی، تقوی و پرهیزکاری و بسیاری از آثار و برکاتی که به خاطر همنشینی و انس با قرآن کریم در فرد به وجود می آید نتیجه همین تلاوت ها و عمل به آموزه های قرآن در زندگی است.

کد مطلب 1652730

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