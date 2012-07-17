برگزاری عصر شعر رضوی در امامزاده محمد(ع) نهاوند/معرفی برترینهای جشنواره داستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند از برگزاری عصر شعر رضوی در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) نهاوند خبر داد.

میثم مرادی گفت: این عصر شعر فردا ساعت 18.30 با مراسم شعر خوانی رضوی، پخش گلیپ و مدیحه سرایی برگزار می شود.

مرادی اظهار داشت: در ادامه این مراسم عصر شعر، از شاعرانی که به قرائت اشعار خود با موضوع امام رضا(ع) بپردازند،تجلیل می شود.

وی گفت: انتخاب آستان مقدس امامزاده محمد(ع) برای برگزاری عصر شعر رضوی، به دلیل حال و هوای روحانی امامزاده و ایجاد فضای روحانی متناسب با موضوع اشعار است.

طولانی ترین نقاشی رضوی در نهاوند کشیده شد

کودکان و نوجوانان نهاوندی در خیابان دانش نهاوند با ابزار گواش، قلم مو و پارچه، به خلق یک نقاشی به طول 300 متر با موضوع امام رضا(ع) پرداختند.

بر اساس این گزارش، در پایان به 10 نفر از کسانی که بهترین اثر را خلق کرده اند جوایزی اهدا می شود.

روز گذشته نیز مسابقه نقاشی با موضوع امام رضا(ع) در میان 80 نفر از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان نهاوند در دو رده سنی کودک و نوجوان و بزرگسال در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) نهاوند برگزار و در پایان به شش نفر برگزیده در دو بخش جوایزی اهدا شد.

برگزیدگان جشنواره داستان رضوی تجلیل شدند

در سومین روز از برگزاری هفته رضوی استان همدان، برگزیدگان جشنواره استانی داستان رضوی در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان تجلیل شدند.

داور این جشنواره در مراسم خوانش داستان و تجلیل از برگزیدگان داستان رضوی گفت: با اعلام فراخوان جشنواره استانی رضوی 30 اثر در قالب های داستان و داستان کوتاه از پنج شهرستان استان همدان به دبیرخانه جشنواره رسید.

تیمور آقا محمدی افزود: نویسندگان از شهرستان های ملایر، اسدآباد، بهار، همدان و تویسرکان آثار خود را به جشنواره داستان رضوی ارسال کردند و در نهایت چهار نفر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

بر این اساس مصطفی میرزایی پیهانی از ملایر و اعظم سوری از تویسرکان در بخش داستانک و سعید حسین پور از ملایر و سمیه یوسفی از همدان در بخش داستان کوتاه به عنوان نفرات برگزیده داستان رضوی معرفی شدند.

شورای مشورتی داوران همایش هجرت امام رضا (ع) برگزار شد

نشست شورای مشورتی داوران همایش علمی پژوهشی هجرت امام رضا (ع) و هجرت های تابعه با رویکرد تمدنی در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برگزار شد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این نشست گفت: همایش علمی پژوهشی هجرت امام رضا (ع) و هجرت های تابعه با رویکرد تمدنی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا (ع) و تجلیل و تقدیر از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی مهرماه سال جاری همزمان با دهه کرامت در همدان برگزار می شود.

هادی فیض منش افزود: بررسی مبانی هجرت، رویکردهای تاریخی، بررسی آثار فرهنگی و تمدنی هجرت، بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی هجرت امام رضا (ع) و هجرت دیگر امام زادگان همگام با هجرت امام رضا (ع) به عنوان محورهای این همایش تعریف شده است.

وی اظهار کرد: پژوهشگران تا 10 شهریور ماه فرصت دارند مقالات خود را درباره موضوعات همایش و با تکیه بر اندیشه و سیره رضوی به دبیرخانه ارسال کنند که در نهایت به 6 نفر تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر حج اهدا می شود.

گمانه زنی تپه مریانج همدان به پایان رسید

گمانه زنی و تعیین حریم تپه مریانج یک همدان به پایان رسید.

این عملیات در تپه مریانج یک با وسعت یک و نیم هکتار در غرب همدان، منطقه مریانج، محوطه میدان کربلا صورت گرفت.

بر اساس خرده سفال های به دست آمده از این تپه قدمت آن را مربوط به دوران پیش از تاریخ و تاریخی عنوان می کنند.

در حال حاضر تپه مریانج یک برای کاوش های باستان شناسی و انجام لایه نگاری آماده است و به‌زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عملیات تعیین حریم و گمانه زنی در تپه مریانج یک با 80 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی انجام شد.