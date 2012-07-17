خاطره مجتبی رحماندوست از بازدید سایت هسته ای اصفهان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارومیه، دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره عصر امروز سه شنبه 27 تیرماه در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه به کار خود پایان داد.

در این مراسم پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، رسالت بوذری مجری برنامه این مراسم را آغاز کرد و در اقدامی قابل توجه این اختتامیه هیچ سخنرانی نداشته و تنها به ارائه جوائز نفرات برگزیده پرداخت.

سالن نشست مجتمع فرهنگی هنری ارومیه علیرغم تهویه نامناسب و گرمای هوا آکنده از جمعیت بود و جمعی از شرکت کنندگان نیز به صورت ایستاده به تماشای برنامه پرداختند.

در این اختتامیه هر یک از برگزیدگان جوایز خود را از دست یکی از نویسندگان، شاعران، مدیران فرهنگی حوزه هنری و استان آذربایجان غربی دریافت کردند که از میان آنها می توان به نامهایی چون امیر حسین فردی مدیر مرکز آفرینش های حوزه هنری، کمال شفیعی دبیر هنری جشنواره، مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد فخری امام جمعه موقت ارومیه، نورالدین عافی، حبیب ایل بیگی، اسماعیل امینی، رضا اسماعیلی و ... اشاره کرد.

همچنین در این مراسم کمال شفیعی دبیر هنری دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره که جایزه برگزیده بخش شعر سپید را ارائه می کرد در سخنان کوتاهی از جوانان حاضر در این مراسم تشکر کرد و عنوان داشت در عرصه تهاجم فرهنگی قدم زدن در عرصه انقلاب اسلامی یک مجاهدت واقعی به شمار می رود.

همچنین مجتبی رحماندوست نیز در سخنانی پس از اهدای جایزه ای که بر عهده او گذاشته شده بود، گفت: ما کشوری هستیم که در 33 سال گذشته مقاومت و پیشرفت را توامان رعایت کرده ایم. به پای انقلابمان ایستادیم و امروزه نه تنها توسری خور نیستیم که مراحل رشد را با قدرت ادامه می دهیم.

وی افزود: در دوره ای که مشاور رئیس جمهور بودم از سایت هسته ای اصفهان بازدید کردم و جوان مهندسی که در آنجا حضور داشت به من گفت که سال پیش زمانی که هیئت بازرسان غرب از اینجا دیدن می کردند اظهار داشته بودند که با هر شکلی که توانسته ایم به این مرحله از پیشرفت برسید، از این به بعد نمی توانید جلوتر بروید. اما همین هیئت وقتی سال بعد دوباره به بازدید این تاسیسات آمدند و پیشرفت های بیشتر ما را دیدند آنقدر تعجب کردند که خواستار آزمایش برخی قطعات ساخته شده در این تاسیسات شدند تا بفهمند ما از کجا توانسته ایم به ساخت آنها دست پیدا کنیم.

رحماندوست تاکید کرد: ما امروز در موضع عزت هستیم، اما همه دنیا جمع شده اند تا این عزت را بشکنند و باید در مقابل آنها ایستادگی کرد.

اسماعیل امینی دیگر شاعری که در این مراسم به اهدای جایزه می پرداخت نیز سخنان کوتاهی پس از اهداء جایزه نفر برگزیده گفت: جا دارد در این مراسم از بانیان نخست این جشنواره بویژه شخص خسرو آقایاری که امروز در جمع ما غایب است نیز تجلیل کنیم.

همچنین در این مراسم نماهنگی از روند داوری های دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در سال جاری پخش شد.

شعرخوانی محمدعلی بهمنی از شعرای پیشکسوت کشور در این مراسم با ابراز احساسات جوانانی روبرو شد که شعر «دریا»ی او را با صدا و احساس این شاعر هرمزگانی می شنیدند.