بازی های رایانه ای نامناسب شناسایی و ساماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهره معظمی گودرزی در حاشیه برگزاری مسابقات رایانه ای جام دیجیتال در استان هرمزگان، بیان داشت: شبیه سازی و الگوبرداری بازی های رایانه ای تنها از طریق شناسایی قابلیت های بازیکنان صورت می گیرد چرا که امکان شبیه سازی روحی و روانی از بازی های رایانه ای امکان پذیر نیست.

وی افزود: بازی های رایانه ای چون دارای قابلیت های هوشی و روانی نیستند، امکان الگوبرداری کامل از آنها وجود ندارد و تنها از لحاظ فیزیکی می توان از آنها الگوبرداری کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با اشاره به استقبال جوانان و نوجوانان از بازی های رایانه ای در کشور توسط جوانان و نوجوانان گفت: این نوع بازی ها هم اکنون جنبه سرگرمی دارند که با توجه مسئولان به این بازی ها می توان به آن جدی تر توجه کرد تا به صورت یک حرفه دنبال شود.

معظمی گودرزی اضافه کرد: موضوع بازی های رایانه ای از نظر جرایم سایبری بسیار حائز اهمیت است زیرا آسیب های متعددی را دربرمی گیرد.

وی درباره آسیب های اجتماعی بازی های رایانه ای خارجی تصریح کرد: ترویج خشونت، اعتیاد به این بازی ها، کاربردهای جاسوسی، افت تحصیلی، مشکلات روحی و جسمی و... از جمله آسیب هایی است که کودکان و نوجوانان را در خطر می اندازد.

معظمی گودرزی تأکید کرد: باید بازی هایی که جنبه نامناسب دارند را از طریق دستگاه های مسئول شناسایی کنیم تا در دستور کار ساماندهی قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در خصوص بروز خشونت در بازی هایی که منجر به حوادث ناگوار شده است، اظهار داشت: بازی های رایانه ای باید بر اساس سن افراد رده بندی شده تا بازی های مناسب از نامناسب مورد تفکیک قرار گیرند.

وی در پایان درباره نخستین دوره بین المللی بازی های رایانه ای در ایران خاطرنشان کرد: ساماندهی بازی های رایانه ای به عنوان یک فعالیت مثبت باعث می شود تا از آسیب دیدگی جسمی و روانی فرزندانمان جلوگیری به عمل آوریم.

لازم به ذکر است، نخستین دوره جام دیجیتال در استان هرمزگان با حضور بیش از 150 نفر توسط مجتمع فرهنگی هنری دیجیتال خلیج فارس و انجمن بازی های رایانه ای استان هرمزگان و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در چهار رشته FIFAو PESدر دو دستگاه PCو XBOXبرگزار و در پایان 12 نفر برتر به عنوان نمایندگان استان هرمزگان جهت حضور در مسابقات کشوری راهی تهران شدند.