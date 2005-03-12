دكتر علي منتظري در گفتگو با خبرگزاري "مهر" عملكرد جهاد دانشگاهي در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي و پژوهشي را تشريح كرد

دكتر علي منتظري در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه " مهر" گفت : در سال جاري حدود 800 پروژه تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي انجام شده كه بالغ بر 50 درصد اين پروژه ها به ثمر رسيده و نتايج آن تحقيقات به كارفرمايان (بخش خصوصي يا بخش دولتي و عمومي) تحويل داده شده است.

وي تصريح كرد : جهاد دانشگاهي در حوزه فرهنگي نيز فعاليت هاي بسيار قابل توجهي در طول سال 1383 انجام داده است. در بخش هاي مختلف حوزه فرهنگي مانند فعاليت هاي ديني، كتاب و كتابخواني، فعاليتهاي فوق برنامه، برگزاري جشنواره هاي سراسري مثل كتاب سال دانشجويي و پايان نامه ها اقدامات خوبي در سال جاري صورت گرفت.

دكتر منتظري يادآور شد : در سال جاري بالغ بر 800 هزار نفر دانشجو از فعاليت هاي فرهنگي جهاد دانشگاهي بهره مند شدند.

رئيس جهاد دانشگاهي تصريح كرد : در حوزه آموزش نيز جهاد دانشگاهي در بخش هاي مختلف فعال بوده است. ما در زمينه آموزش عالي، آموزشهاي علمي كاربردي و آموزشهاي كوتاه مدت با هدف اشتغال زايي و افزايش مهارت ها فعال بوديم كه در آموزش عالي و موسسه علمي و كاربردي جهاد دانشگاهي مجموعا 16 هزار دانشجو مشغول به تحصيل هستند و در زمينه آموزش هاي كوتاه مدت در بيش از 300 مركز آموزشي جهاد دانشگاهي بالغ بر 1 ميليون نفر از آموزشهاي صورت گرفته بهره مند شده اند.

وي به اقدامات جهاد دانشگاهي در اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي اشاره كرد و افزود : جهاد دانشگاهي در زمينه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي در چند حوزه فعال است. يكي در حوزه اطلاع رساني كه ما هم پايگاه اطلاع رساني بازار كار را در سال 83 راه اندازي كرديم و هم هفته نامه بازاركار را بطور مرتب انتشار داديم. همچنين تلفن گوياي بازار كار نيز در سال جاري احداث شده است.

رئيس جهاد دانشگاهي خاطر نشان كرد : همچنين در زمينه پژوهش مطالعات خاصي را در ارتباط با اشتغال فارغ التحصيلان دنبال كرديم. در زمينه آموزش هم تلاش كرديم كه كار گاه هاي آموزشي را در دانشگاه ها و با حضور متخصصان و افراد صاحب نظر برگزار كنيم. دراين كارگاه هاي آموزشي تلاش شده است كه دانشجويان و فارغ التحصيلان چگونگي جذب در بازار كار را فراگيرند و از امكانات بالقوه كشور در اين زمينه براي دستيابي به اهدافشان بهره مند شوند.