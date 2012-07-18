برپایی نمایشگاه عکس "سرزمین شرجی" در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس "سرزمین شرجی" با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان در دبستان یاسر نصوری شهرستان پارسیان برگزار شد.

در این نمایشگاه عکس های طبیعت، محیط زیست و اماکن زیبای شهرستان پارسیان به نمایش در آمده که شامل مجموعه آثار "علی صادقی" از عکاسان تجربی پارسیان هستند.

در این نمایشگاه 20 تابلو عکس در معرض دید عموم قرار گرفته که برای اولین بار به نمایش در آمده اند. این نمایشگاه از 26 تیرماه به مدت یک هفته از ساعت 18 الی 22 دایر است

هنر عکاسی در شهرستان پارسیان در میان نسل جوان طی سال های اخیر از جایگاه خاصی برخوردار شده و ظرفیت لازم جهت تأسیس انجمن عکس و فیلم برای ساماندهی هنرمندان عکاس و فیلم ساز آماده است.

مسابقه نقاشی عفاف و حجاب در حاجی آباد برگزار شد

یک دوره مسابقه نقاشی عفاف و حجاب توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حاجی آباد و با همکاری انجمن هنرهای تجسمی در شهرستان حاجی آباد برگزار شد.

ایرج حیدری، سرپرست اداره ارشاد حاجی آباد در این خصوص گفت: هدف از برگزاری این برنامه آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با مسئله عفاف و حجاب و سیره ائمه اطهار (س) بود و نقاشی بهترین ابزار برای انتقال غیر مستقیم این مفاهیم به کودکان است.

وی افزود: در این مسابقه نقاشی 80 نفر از هنرجویان طرح اوقات فراغت در گروه 9 تا 13سال حضور داشتند که در پایان به همه شرکت کنندگان هدایایی إهداء شد.

برگزاری سومین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی

سومین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی با حضور 133 داوطلب در 9 رشته در هنرستان پروفسور حسابی بندرعباس برگزار شد.

این آزمون با هدف آشنا کردن جوانان با رشته های مهارتی فرهنگی هنری برگزار شد که داوطلبان با قبولی در این آزمون موفق به دریافت دیپلم مهارت کار و دانش در رشته های فرهنگی هنری می شوند

آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در دو بخش نظری و عمل و در رشته های تصویر برداری، عکاسی، عکاسی دیجیتال، تولید چند رسانه ای، تصویرسازی کامپیوتری، طراحی صفحات وب، گرافیک کامپیوتری، مدیریت برنامه ریزی خانواده و چهره سازی برگزار شد.