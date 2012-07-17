بازیکنان راه یافته به جدول اصلی مسابقات بین المللی اسکواش مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد قائم آل محمد(عج) شامگاه سه شنبه در گرگان پایان یافت.

در بازیهای انجام شده امروز سه پیروزی با ارزش برای بازیکنان تیم اسکواش مخابرات گلستان بدست آمد و طی آن فرزادشکوهی از تیم مخابرات استان 3 بر0 حمیدرضا سربازی را برد و با پیروزی دوم با همین نتیجه مسعود ضیاء الدینی به جدول اصلی مسابقات راه یافت.

همچنین سمیع الله قاصدآبادی دیگر عضو تیم مخابرات گلستان 3بر0 بر وحید نادری چیره شد و راهی جدول اصلی شد.

در مسابقات برگزار شده امروز همچینن 4 دیدار دیگر انجام شد و علیرضا شاملی 3ـ 0 محمدرضا کاشانی، وحید نادری3ـ0 اشکان منصوری، محمدرضا کاشانی 3ـ 0 امیرحسین جمال زاده، عماد فرید3 ـ 0 سجاد زارعیان، محمدرضا کاشانی و عماد فرید به جدول اصلی راه یافتند.

در سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد در خانه اسکواش شهرستان گرگان تعداد 43 اسکواش باز از کشورهای کویت، پاکستان، اردن و ایران با یکدیگر رقابت می کنند.

مسابقات جدول اصلی ساعت 11 صبح فردا چهارشنبه برگزار می شود.