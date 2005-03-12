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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۲۷

معاون اقتصاد و امور بين الملل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران:

صنايع كوچك به نمايشگاه دائم ايران در ونزوئلا مي روند

علي ظفرزاده معاون اقتصاد و امور بين الملل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: با حمايتهاي ويژه اين سازمان، واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ايران در نمايشگاه دائم sme در كاراكاس شركت مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ظفرزاده گفت : اين سازمان در راستاي سياستهاي حمايتي از صنايع در اشل sme واحدهاي صنعتي توليد كننده ماشين آلات در زمينه هاي صنايع غذايي و آشاميدني، پتروشيمي ، محصولات لاستيك و پلاستيكي، ماشين آلات چاپ، ادوات كشاورزي و خطوط توليد صنايع برودتي و حرارتي، داروسازي و ساختمان قطعات خودرو را براي حضور در نمايشگاه ايران در ونزوئلا مورد حمايت هاي خاص قرار مي دهد .

پس از برگزاري مذاكرات مفصل مسئولان صنايع كوچك ونزوئلا و ايران، تفاهمنامه اي بين اين سازمان و وزارت اقتصاد مردمي ونزوئلا فراهم آمد. اين در حاليست كه در صورت رقابتي بودن و داشتن كيفيت و استانداردهاي بين المللي ظرفيت صدور صنايع ايران به ونزوئلا تا مرز يك ميليارد دلار فراهم شده كه در نوع خود در تاريخ صنعتي كشور كم نظير است .

ظفرزاده همچنين با اشاره به تفاهم نامه همكاريهاي دو كشور خبر از احداث شهركهاي صنعتي در ونزوئلا به دست متخصصان ايراني در آينده نزديك داد .

هم اكنون رييس جمهور ايران، وزير صنايع و معادن و هياتي از صنعتگران در كاراكاس بسر مي برند.

کد مطلب 165276

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