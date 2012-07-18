کشاورزی استان قزوین در شرایط تحریم به کمک کشور می آید

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مردم ما با پشت سر گذاشتن برحه های سختی در دوران جنگ و پس از آن توانمندی و استقامت خود در مقابل مشکلات را بخوبی به جهانیان ثاتبت کرده اند و فشارهای ناحق هرگز آنها را از ادامه مسیر منحرف نخواهد کرد.



این نماینده مجلس تصریح کرد: در سالهای گذشته با کسب موفقیتهای فراوان در عرصه های اقتصادی و حرکت در تامین نیازهای صنعتی و کشاورزی خود گامهای ارزشمندی برداشته ایم که امروز بکار خواهد آمد.



حسینی از استان قزوین به عنوان یکی از مناطق صنعتی و کشاورزی مناسب کشور یاد کرد و اظهارداشت: با داشتن واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک و تولید محصولاتی مهم و استراتژیک امروز هم قادریم در شرایط بحران اقتصادی و تحریم دشمنان به کمک سایر استانها آمده و نیاز مردم کشور در بسیاری از زمینه ها برطرف کنیم.



حجت الاسلام حسینی بیان کرد: یک بخش از تحریم ها بخش اقتصادی است و استان قزوین در چند بخش پتانسیل بالایی دارد که بخش کشاورزی شاخص و مهم است که در این تحریم ها می تواند به استانهای دیگر و کشورهای خارجی صادرات هم داشته باشد و فشار اقتصادی را کمتر کند.



وی افزود: بخش صنعت نیز بسیار مهم است و استان قزوین به عنوان یکی از شهرهای صنعتی کشور مطرح است و اگر بتوانیم بخش صنعت را به خوبی مدیریت کنیم که کارخانه ها به تعطیلی کشیده نشود قطعا می توانیم از کارگران حمایت کرده و تولیدات صنایع استان را هم صادر کنیم.



بخش گردشگری استان مغفول مانده



این نماینده مجلس یادآورشد: در بخش گردشگری که تا حدودی از آن غفلت شده که نیازمند برنامه ریزی و فعالیت بیشتری هستیم تا بتوانیم با جذب گردشگر به اقتصادی شدن کارها کمک کنیم و با جذب گردشگران خارجی فرهنگ خود را به دیگران نشان دهیم.



وی گفت: وقتی مرکز کشور در شرایط بن بست محیط زیستی قرار دارد و کرج نیز دچار مشکلات کلان شهرهاست در این صورت استان قزوین بهترین منطقه است که می توانیم با سرمایه گذاری در این زمینه نقش خوبی داشته باشیم.



اولویت مجلس مسائل اقتصادی است



حسینی اولویت مجلس در این دوره را موضوعات اقتصادی دانست و یادآورشد: موضوعات فرهنگی نیز پس از امور معیشتی مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.



این نماینده مجلس یادآورشد: در بخش استفاده از ظرفیت ها در تحریم ها در جلساتی که با وزرای نیرو و صنعت برگزار شد در بخش کشاورزی مصوباتی داشته ایم که به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد که در آینده استان تاثیر گذار خواهد شد.

