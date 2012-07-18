انتشار دومین فصلنامه کاربرد سنجش از راه دور در دانشگاه آزاد سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره فصلنامه "کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی" در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان به چاپ رسید.

هشت عنوان مقاله علمی در این شماره در اختیار علاقه مندان علوم به ویژه مباحث جغرافیا و سنجش از دور (GIS) قرار گرفته است.

عباس بخشنده نصرت سر دبیر این فصلنامه انتشار نتایج یافته های علمی و عملی جدید در علم جغرافیا را از اهداف چاپ آن برشمرد و افزود: در این فصلنامه تلاش داریم تا مقالات پذیرفته شده را با کیفیت و محتوی عالی در تمام زمینه های مرتبط با GIS و RS برای مطالعه علاقه مندان به چاپ برسانیم.

در دومین شماره نشریه 'کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی' مقالاتی از دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه تهران، اصفهان، تبریز، مازندران، ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، نجف آباد و یزد ارائه شده است.

مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با ترفندهای جنگ نرم آشنا شدند

کارگاه آموزشی "جنگ نرم، اهداف و راهبردها" در مرکز آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

کارشناس این کارگاه آموزشی گفت: در این کارگاه که 30 نفر از معاونان، مدیران اجرایی و مدیران گروه های درسی دانشگاه حضور داشتند مباحثی چون نقش رهبری در جنگ نرم، هویت شناسی و روش شناسی جنگ نرم، تاریخ نگاری سابقه جنگ نرم در ایران و اسلام، جوانان و جنگ نرم، هویت بحران های اجتماعی، رسانه سایبری ارایه شد.

حسین مشکی افزود: همچنین مباحث دیگری از جمله دیپلماسی عمومی، آسیب شناسی جنگ نرم، راهکارهای دینی و تربیتی،راهکارهای سیاسی،فرهنگی،مدیریتی و رسانه ای و دیگر عناوین توسط عبدالرضا بای از کارشناسان سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اساتید دیگر، آموزش داده شد و شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه آموزشی دریافت کردند.

دو واحد فناور در مرکز رشد علم و فناوری سمنان پذیرش شدند

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان از پذیرش دو واحد فناور در این مرکز خبر داد و گفت: کمیته پذیرش و ارزیابی این مرکز رشد از بین طرح های ارائه شده پس از بررسی و داوری توسط داوران تخصصی، دو واحد فناور را پذیرش کردند که استقرار یافتند.

محمدصادق ولی پور واحد هسته فناور نوین صنعت با ایده محوری "عیب یاب ماشین آلات دوار" و واحد هسته فناور دانش بنیان سها با ایده محوری "ساخت و تولید کوره های عملیات حرارتی از دمای 1200 تا دمای2100 و دقت دمایی از 20c +- تا 1/0+-" را از واحدهای مورد پذیرش نام برد.

وی یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون شش واحد فناور از سوی کمیته پذیرش و ارزیابی مرکز رشد پذیرش و در این مرکز مستقر شده اند.

ولی پور افزود: با احتساب این واحدها تعداد واحدهای فناور پذیرش شده در مرکز رشد از ابتدای تأسیس به 57 واحد افزایش می یابد که اکنون 13 واحد فناور در مرحله پیش رشد و 31 واحد فناور در مرحله رشد مستقر هستند.

کسب دو مدال حاصل کار تیم دانشگاه سمنان در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

تیم کاتای دانشگاه سمنان در المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های سراسری کشور دو مدال تیمی و انفرادی کسب کرد.

تیم دانشگاه سمنان با حضور مهسا شاهی، مینا ترابی و سعیده سعیدی در این المپیاد ورزشی موفق شد عنوان سوم کشور را از آن خود کند.

فرشته فیروزیان نیز در مسابقات کومیته در وزن منهای 68 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد.

المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های کشور با حضور دانشجویان بیش از 50 دانشگاه در بیرجند برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران

دانشکده هنر دانشگاه سمنان، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده معماری دانشگاه سوره و موسسه آموزش عالی هنر شیراز در راستای ارتقای توانمندی علمی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

حوزه همکاری این تفاهم نامه اجرای برنامه هایی جهت تقویت توان علمی و توسعه همکاری بین نهادهای نامبرده، است.

دعوت از اساتید برجسته معماری خارج از کشور به منظور برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت، شرکت در سمینارها و نشست های آموزشی، برنامه های آموزشی تخصصی کوتاه مدت، ... از جمله روش ها برای عملی کردن اهداف این تفاهم نامه است.