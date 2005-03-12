باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران و خبرگزاري ايسكانيوز افتتاح مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر محمد شريف ملك زاده رئيس باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران با اعلام اين مطلب تصريح كرد: حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان دهنده گستره و عمق فعاليت باشگاه و خبرگزاري ايسكانيوز است.



وي در خصوص بدنه اصلي تشكيل دهنده باشگاه گفت: تمام بدنه باشگاه و خبرگزاري، اعم از رابطان و خبرنگاران، دانشجو هستند و اصولا هدف ما اين است كه دانشجويان را به صورت مستقيم وارد عرصه فعاليت هاي خبري و رسانه اي كنيم و استعدادهاي آنها را در زمينه نويسندگي و خبرنگاري شكوفا نماييم.

دكتر ملك زاده با اشاره به اينكه رابطان و خبرنگاران باشگاه، به تدريج از آموزشهاي ويژه روزنامه نگاري و خبرنگاري بهره مند مي شوند افزود: باتوجه به اينكه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران و خبرگزاري ايسكانيوز از مراجع قانوني مجوز رسمي فعاليت گرفته است، به تمام خبرنگاران و رابطان كارت خبرنگاري ارائه مي شود.

رئيس باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران در خصوص نحوه عضويت در اين باشگاه اظهار داشت: تمام دانشجويان علاقمند مي توانند با تكميل فرم ثبت نام باشگاه، به عضويت آن در آيند.

در اين مراسم جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مقامات كشوري و لشگري، سفراي كشورهاي خارجي در تهران و جمعي از رابطين و خبرنگاران باشگاه نيز حضور دارند.