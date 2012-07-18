به گزارش خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان کمکم از راه میرسد و به طور طبیعی تقاضا برای برخی از کالاها در بازار از سوی مردم افزایش مییابد؛ به تبع همین موضوع، دولتها نیز همواره برنامههای متنوعی برای تامین این نیاز تدارک میبینند و تلاش میکنند تا با عرضه مستقیم کالا و فراهم کردن شرایط برای وفور آن، تقاضای مردم را پاسخ دهند.
در این میان، ابزارهای مختلفی از سوی دولت برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم تدارک دیده میشود که دامنه آن از برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا تا برگزاری فروشهای فوق العاده کالایی کشیده میشود. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که استفاده از هر یک از این ابزارها از سوی دولت، محدودیتها و موانع مخصوص خود را دارد.
سود کمتر، فروش بیشتر
بخشخصوصی نیز به موازات دولت، تلاش میکند تا با عرضه هرچه بیشتر کالاها و به صورت کلی جایگزین کردن کالاهای جدید در انبارهای خود، منفعت بیشتری را عاید خود کنند و با فروش بیشتر و حاشیه سود کمتر، زمینه را برای سودآوری بیشتر خود فراهم آورند.
اما در این میان، مردم نیز که این روزها با افزایش قیمت مواد غذایی در بازار مواجه هستند، تلاش دارند تا از این فرصت استفاده کرده و کالاهای مورد نیاز خود حداقل در یک ماه آینده را تامین کرده و به نوعی در منازل خود نگهداری کنند، چراکه به گفته مسئولان دولتی، کالاها با 5 تا 35 درصد تخفیف قرار است که در بازار به شیوههای مختلف عرضه شود.
اما در این میان، نکته حائز اهمیت این است که به دلیل اختلاف قیمت فاحشی که میان قیمت برخی کالاهای اساسی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا با سطح بازار وجود دارد، بعضا صفهای طولانی در مقابل غرف عرضه کننده کالاهای اساسی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا تشکیل شده تا مردم بتوانند با پرداخت کمتر، کالای بیشتری را به منازل خود ببرند.
صفهای طولانی برای خرید مرغ 4650 تومانی
بررسیهای میدانی مهر نشانگر این است که عرضه مرغ در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا با بیشترین استقبال مواجه بوده و در رتبههای بعدی نیز، خرید برنج، شکر و روغن بوده، این در شرایطی است که کالاهای دیگر مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان نیز مورد توجه مردم قرار گرفته است، اما همچنان مرغ در صدر تقاضای مردم برای خرید قرار دارد.
بر این اساس، صفهای طولانی مقابل کامیونهای عرضه کننده گوشت مرغ گرم تشکیل میشود و مردم حاضرند که ساعتها را در صف بایستند تا بتوانند مرغ با قیمت مناسب را به منازل خود ببرند، این در شرایطی است که برخی مغازهداران نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت بالایی را برای هر کیلوگرم مرغ عنوان میکنند که بر این اساس، اگر گرانفروشی کنند، حتما تعزیراتی خواهند شد
عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری
در این میان، گوشت قرمز نیز که این روزها از سیبل توجه مردم خارج شده و بیشتر بازار اقلام پروتئینی را مرغ جذاب کرده است، اما به قیمت تنظیم بازاری در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا عرضه میشود، اما از استقبال کمتری نسبت به مرغ برخوردار بوده است.
بررسیهای میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم ران گوساله 19500 تومان، خورشتی گوساله 19500 تومان، سردست گوساله 18800 تومان، راسته گوساله 20800 تومان، چرخکرده مخلوط 16600 تومان و ران گوسفندی 20800 تومان است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم سردست گوسفند 20000 تومان، گردن گوسفند 16800 تومان و مرغ تازه 4650 تومان است.
جزئیات قیمت کالاهای اساسی
گزارش میدانی مهر از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که به مناسبت ماه مبارک رمضان برپا شده، نشانگر این است که قیمت انواع برنج، رنجی در حدود 1800 تا 2500 تومان دارد، تنها یک نوع برنج مرغوب در نمایشگاه به قیمت 3500 تومان عرضه میشود.
بر این اساس هر کیلوگرم برنج هاشمی 2500 تومان، برنج طارم محلی 2500 تومان، صدری 2600 تومان، طارم 1800 تومان و هاشمی معطر 3500 تومان است. یک نوع برنج صدری نیز به قیمت 3000 تومان در نمایشگاه عرضه میشود.
قیمت هر بسته 900 گرمی قند 1000 تومان، شکر 1500 تومان، چای گلستان 500 گرمی 7 هزار تومان، تن ماهی 2500 تومان، پنیر غیر تنظیم بازاری 2000 تومان، عسل 13000 تومان است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم خرما 5000 تومان، زرشک 12000 تومان، کشمش پلویی 6000 تومان، گردو ایرانی 27000 تومان، رب گوجه فرنگی 1600 تومان است. قیمت هر کیلوگرم لوبیا قرمز 3300 تومان، روغن 4.5 کیلویی 12600 تومان است.
عرضه سوغات استانها در نمایشگاهها
در این نمایشگاه غرف متعددی به عرضه سوغات استانها میپرداختند، از آش دوغ گرفته تا شیرینی جات مخصوص شهرهای مختلف. البته از همه مهمتر غرف مربوط به عرقیجات و داروهای سنتی گیاهی است که در برندهای مختلف و با حضور استانهای مختلف برپا شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
در این میان، عرضه زولبیا و بامیه نیز با قیمت مصوب ادامه دارد و البته مردم هم به آن اقبال نشان میدهند. در این نمایشگاه چندین غرفه نیز به عرضه لوازم آشپزخانه پرداختهاند که آن هم مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
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