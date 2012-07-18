بیرنگی مفهوم عدالت در یزد/ هدایت همه امکانات استان یزد به سمت یک شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: متأسفانه استان یزد به دو قطب متفاوت تبدیل شده و در تقسیم امکانات همه داشته ها به سمت یک شهرستان روانه شده است .

وی افزود: لقب هایی مانند دارالسعاده که در استان یزد به همدیگر تعارف می شود هیچ دردی را دوا نکرده است و اوج بی عدالتی را در این استان شاهد هستیم و اگر این گونه نیست چرا پنج شهرستان محروم استان از اکثر زیرساخت های ضروری محروم هستند .

این نماینده مجلس تأکید کرد: پنج شهرستان محروم این حوزه انتخابیه سهمی جز محرومیت ندارند و وقتی این مسئله را با مدیران در میان می گذاریم از این اظهارات راضی نیستند .

زارع زاده یادآور شد:همگان باید بدانند جریان مدیریت در نظام اسلامی با دیگر نقاط تفاوت می کند و امری مقدس و زیر ساخت این گونه مدیریت خون شهداست و همه باید به این مدیریت که نتیجه آن عدالت محوری است پایبند باشند .

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس تصریح کرد: در نظام اسلامی خون هیچکس رنگین تر از دیگران نیست و هیچ شهرستانی برگزیده تر از دیگران شمرده نمی شود و سهم همه در نظامی که برای آن مجاهدت کرده اند مساوی است.

زارع زاده افزود: در حالی که در برخی شهرستان ها تمام زیرساخت ها برای استقرار صنایع فراهم است، در مناطق محروم استان و به طور مثال ابرکوه سرمایه گذاران و صاحبان صنایع باید برای قطره ای آب در آب منطقه ای راه های پر پیچ و خمی را طی کنند و این عین تبعیض است .

وی تأکید کرد: خدمتگزاران مردم باید دید عادلانه ای به این مسائل داشته باشند .