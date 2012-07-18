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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۱۰

زارع زاده عنوان کرد:

بیرنگی مفهوم عدالت در یزد/ هدایت همه امکانات استان یزد به سمت یک شهرستان

بیرنگی مفهوم عدالت در یزد/ هدایت همه امکانات استان یزد به سمت یک شهرستان

ابرکوه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد گفت: بر روی بحث عدالت محکم ایستاده ام زیرا اعتقاد دارم که در استان یزد عدالت رعایت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: متأسفانه استان یزد به دو قطب متفاوت تبدیل شده و در تقسیم امکانات همه داشته ها به سمت یک شهرستان روانه شده است.

وی افزود: لقب هایی مانند دارالسعاده که در استان یزد به همدیگر تعارف می شود هیچ دردی را دوا نکرده است و اوج بی عدالتی را در این استان شاهد هستیم و اگر این گونه نیست چرا پنج شهرستان محروم استان از اکثر زیرساخت های ضروری محروم هستند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: پنج شهرستان محروم این حوزه انتخابیه سهمی جز محرومیت ندارند و وقتی این مسئله را با مدیران در میان می گذاریم از این اظهارات راضی نیستند.

زارع زاده یادآور شد:همگان باید بدانند جریان مدیریت در نظام اسلامی با دیگر نقاط تفاوت می کند و امری مقدس و زیر ساخت این گونه مدیریت خون شهداست و همه باید به این مدیریت که نتیجه آن عدالت محوری است پایبند باشند.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس تصریح کرد: در نظام اسلامی خون هیچکس رنگین تر از دیگران نیست و هیچ شهرستانی برگزیده تر از دیگران شمرده نمی شود و سهم همه در نظامی که برای آن مجاهدت کرده اند مساوی است.

زارع زاده افزود: در حالی که در برخی شهرستان ها تمام زیرساخت ها برای استقرار صنایع فراهم است، در مناطق محروم استان و به طور مثال ابرکوه سرمایه گذاران و صاحبان صنایع باید برای قطره ای آب در آب منطقه ای راه های پر پیچ و خمی را طی کنند و این عین تبعیض است.

وی تأکید کرد: خدمتگزاران مردم باید دید عادلانه ای به این مسائل داشته باشند.

این نماینده مجلس ادامه داد: امروز خط مقدم ما مبارزه با فقر و بی عدالتی است و ارزش نمایندگی به همین مسئله است زیرا دشمنان خارجی و جریان انحرافی در صدد هستند که در این جنگ ارزش نظام را پایین بیاورند و همه باید تلاش کنیم که با عملکرد خود نظام را تقویت کنیم.

کد مطلب 1652772

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