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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۷

نتایج تیمی و انفرادی شنا المپیاد ورزشی دانشجویان پسر مشخص شد

نتایج تیمی و انفرادی شنا المپیاد ورزشی دانشجویان پسر مشخص شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: نتایج تیمی و انفرادی دومین روز مسابقات شنای المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر در ارومیه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر،این مسابقات فردا با برگزاری پنج ماده 200 متر آزاد، 50 متر پروانه، 100 متر کرال پشت، 200 متر قورباغه و 4 در 100 متر آزاد تیمی به پایان می رسد.

در رقابت های امروز سه شنبه که در پنج ماده پیگیری شد نفرات زیر عناوین اول تا سوم را کسب کردند:

50 متر آزاد:

1- پاشا وحدتی از دانشگاه تهران

2- سروش خاجگی از دانشگاه خیام مشهد

3- امین شایسته از دانشگاه تهران

400 متر آزاد:

1- سهیل آشتیانی از دانشگاه تهران

2- محسن جلیلی از دانشگاه اصفهان

3- سعید آرام از دانشگاه بین المللی قزوین

100 متر قورباغه:

1- سروش خاجگی از دانشگاه غیرانتفاعی مشهد

2- علی امینی از دانشگاه پیام نور

3- پوریا قاسمی از دانشگاه اراک

50 متر کرال پشت:

1- محمدحسین ذوالمجد از دانشگاه شیراز

2- محمدباقر اباذری از دانشگاه گلستان

3- هومان منصوری از دانشگاه صنعتی اصفهان

در ماده 4 در 100 متر مختلط تیمی تیم دانشگاه تهران اول شد، دانشگاه اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم را کسب کرد.

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از بیستم تیر ماه جاری با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی آغاز شده و به مدت 10 روز در ارومیه پیگیری می شود.

کد مطلب 1652773

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