فینالیست های فوتبال المپیاد ورزشی دانشجویان پسر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای فوتبال این دوره از جشنواره که با حضور 16 تیم آغاز شده است در مرحله نیمه نهایی تیم شمال آمل با پیروزی 3 - 2 مقابل پیام نور به پیروزی رسید و تیم محقق اردبیلی نیز پس از 90 دقیقه تلاش سه بر صفر شهرکرد را شکست داد تا در فینال در مقابل شمال آمل قرار گیرد .

بدین ترتیب تیم های آمل و محقق اردبیلی بعدازظهر فردا چهارشنبه در زمین چمن تختی ارومیه برای تعیین قهرمان این مسابقات به مصاف هم می روند .

همچنین دیدار رده بندی نیز بین تیم های پیام نور و شهرکرد بعد از ظهر فردا در زمین چمن خانه جوان برگزار می شود .