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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۱۳

فینالیست های فوتبال المپیاد ورزشی دانشجویان پسر مشخص شدند

فینالیست های فوتبال المپیاد ورزشی دانشجویان پسر مشخص شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: با پایان یافتن رقابتهای نیمه نهایی فوتبال المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر، تیم های شمال آمل و محقق اردبیلی به دیدار پایانی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای فوتبال این دوره از جشنواره که با حضور 16 تیم آغاز شده است در مرحله نیمه نهایی تیم شمال آمل با پیروزی 3 - 2 مقابل پیام نور به پیروزی رسید و تیم محقق اردبیلی نیز پس از 90 دقیقه تلاش سه بر صفر شهرکرد را شکست داد تا در فینال در مقابل شمال آمل قرار گیرد.

بدین ترتیب تیم های آمل و محقق اردبیلی بعدازظهر فردا چهارشنبه در زمین چمن تختی ارومیه برای تعیین قهرمان این مسابقات به مصاف هم می روند.

همچنین دیدار رده بندی نیز بین تیم های پیام نور و شهرکرد بعد از ظهر فردا در زمین چمن خانه جوان برگزار می شود.

رقابتهای یازدهمین دوره المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور 3500 ورزشکار آغاز شده است ورزشکاران در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی به مصاف هم رفته اند.

کد مطلب 1652775

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